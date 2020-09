Die PS5 wird es wohl nicht im Einzelhandel geben – Weil Sony es nicht will

Die PS5 ist schon ausverkauft, doch wer nun gehofft hat, eine Konsole bei Mediamarkt, Saturn und Co. zum Release zu kaufen, den dürfte ein Statement enttäuschen. Denn Sony hat den Einzelhandel wohl angewiesen, keine Geräte anzubieten.

Die PlayStation 5 war schon direkt nach Vorverkaufs-Start völlig ausverkauft. Auch eine 2. Verkaufswelle der PS5 lief ähnlich chaotisch ab wie der erste Tag.

Mittlerweile hat sich auch eine weitere Hoffnung einiger Fans zerschlagen, die bisher geglaubt hatten, zumindest dann am Release-Tag im Einzelhandel eine PS5 zu ergattern – so, wie das auch beim Release der PlayStation 4 im November 2013 der Fall gewesen war.

Die PS5, hier liegend, ist derzeit überall ausverkauft.

PS5 vorbestellen – im Einzelhandel bekommt ihr keine PlayStation 5

Denn wer nach dem Vorverkaufs-Chaos hofft, am Release-Tag der PS5, am 19. November 2020, in seinen Mediamarkt, Saturn oder Conrad zu laufen, der dürfte keinen Erfolg haben. Denn Gameswirtschaft erklärt, dass Sony dem Einzelhandel klar gemacht hat, dass es für sie keine Konsolen gibt:

Filialen wurden unmissverständlich angewiesen, bis auf Weiteres keine Vorbestellungen der Laufkundschaft anzunehmen oder gar Wartelisten anzulegen, weil ohnehin alles in den Online-Vertrieb geht, anders als bei der Xbox Series X/S. Gameswirtschaft.de

Gameswirtschaft hält es für „ausgeschlossen“, dass PS5-Konsolen in die Läden gelangen. Ob das auch an Corona liegen könnte, dass die Händler keine PS5-Konsolen in lokalen Märkten anbieten dürfen, ist weiterhin ein Gerücht.

PS5 vorbestellen: Wird es eine 3. Welle geben?

Wer bisher keine PlayStation 5 bestellen konnte, dem könnte zumindest ein Tweet von Sony Hoffnung machen. Denn der Hersteller machte noch vor der 2. Welle Hoffnung auf eine 3. Welle im Vorverkauf. Es gibt aber auch Gerüchte, dass die nächsten Bestellungen erst gegen Weihnachten 2020 wieder möglich sein würden.