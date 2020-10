Ich habe keine PS5 zum Launch – Doch ist das wirklich so schlimm?

Schon bald startet die PlayStation 5 und unser Shooter-Experte Sven Galitzki darf zum Launch wohl nur zuschauen. Doch wirklich schlimm findet er das nicht. Wie sieht es mit euch aus?

Dieses Thema ist ein Dauer-Aufreger bei der PS5: Wird man die PlayStation 5 nochmal vor dem Launch vorbestellen können? Kommt möglicherweise eine 3. Welle? Was ist mit dem Einzelhandel? Und gibt es zumindest noch dieses Jahr Nachschub?

Das fragen sich aktuell immer noch viele Fans und Interessenten. Denn nach nunmehr 2 Vorbesteller-Wellen ist die PS5 aktuell komplett ausverkauft, wobei längst noch nicht jeder, der Sonys Konsole haben wollte, sich auch eine sichern konnte. Doch zur weiteren Verfügbarkeit schweigt Sony bislang.

Zwar gab es einen Tweet vor der 2. Welle, in dem Sony Nachschub für das Ende des Jahres verspricht. Doch das Ende des Jahres ist ein weitläufiger Begriff. Meint man damit den Launch-Zeitraum? Das unmittelbare Weihnachtsgeschäft? Und steht das überhaupt noch? Das alles weiß man nicht.

Und so ist vielerorts neben zugegebenermaßen viel Vorfreude auch zu hören, wie Spieler und Interessenten, die bislang leer ausgegangen sind, sich immer noch beklagen. Über Sonys Schweigen. Über die Situation mit der Verfügbarkeit. Über Probleme bei den gelaufenen Vorbestellungen. Und allgemein darüber, dass sie nicht direkt zum Launch loslegen können.

Gerade das drückt offenbar bei vielen auf die Stimmung. Einige gehen sogar so weit, dass sie sagen, das sei für sie ein Grund, sich stattdessen eine Xbox Series X zu holen, sollte es davon noch welche geben. Ich sehe das Ganze jedoch etwas entspannter.

Keine PS5 zum Launch – Na und?

So lief es mit „meiner“ PS5: Als langjähriger Sony-Spieler wollte selbstverständlich auch ich mir direkt zum Launch eine PlayStation 5 sichern. Geklappt hat es nach anfänglichem „Erfolg“ aber nicht. Kurzum: Meine PS5 wurde einige Tage nach der 2. Welle wieder storniert.

Ja, die ist echt hübsch geworden. Aber ich werde noch länger darauf warten müssen

Ich warte jetzt also wie viele andere auch auf Nachricht von Sony und auf Nachschub. Ob es zum Launch oder überhaupt noch 2020 klappt, ist wie gesagt ungewiss, sieht aber nach aktuellem Stand und den Aussagen von Händlern nicht wirklich vielversprechend aus.

So blicke ich jetzt dem Launch der PS5 entgegen: Doch ist das wirklich so schlimm? Für einige sicherlich ja, für mich persönlich nicht. Ich blicke dem Launch der PS5 sehr entspannt entgegen. Sollte es tatsächlich noch klappen – cool. Wenn nicht, wäre es aber auch kein Weltuntergang.

Ich freue mich dabei für jeden, der direkt am 19. November (bei uns in Deutschland) loslegen kann und bin gespannt auf die vielen Berichte, Erlebnisse und Stoff für News, die dann eintrudeln werden. Ich werde den Launch und alles, was danach kommt, definitiv auch ohne Next-Gen-Konsole mit Spannung verfolgen. Doch neidisch bin ich dabei nicht.

Die beiden PS5-Modelle samt offiziellem Zubehör

Deshalb sehe ich es persönlich so entspannt: Das hat mehrere Gründe.

Zum einen muss ich nicht immer alles zuerst und sofort haben. Ich kann Dinge durchaus genießen und für mich entdecken, selbst wenn viele andere diese Erfahrung bereits gemacht und sie schon ausgiebig diskutiert haben.

Zum anderen kann es durchaus passieren, dass die PS5 am Anfang noch mit einigen Kinderkrankheiten zu kämpfen hat, die später unter Umständen schon beseitigt wären.

Zum Start der PS5 gibt es außerdem keine Launch-Titel, die mich richtig ansprechen. Nicht (nur) Grafik und Ladezeiten machen Spiele. Vor allem Spiele machen Spiele. Und die ersten Next-Gen-Games, die mich wirklich richtig interessieren, kommen erst irgendwann im Jahr 2021.

Das heißt: Bis ins Jahr 2021 würde ich neben Cyberpunk 2077, das aber auch für die PS4 erscheint und ein kostenloses Next-Gen-Upgrade bietet, im Prinzip nur alte PS4-Perlen auf der neuen Konsole zocken – wie beispielsweise Destiny 2, The Division 2, CoD Warzone oder Elite Dangerous. Das alles kann ich aber auch immer noch problemlos auf meiner PS4 Pro.

Die PS4 Pro wird für mich noch eine Weile absolut ausreichen

Ich werde also, wenn es nicht anders geht, ganz entspannt warten und mir dabei nicht die Stimmung vermiesen, nur weil einige früher starten können. Die Erfahrung wird sich für mich persönlich am Ende dadurch nicht ändern – weder ins Positive, noch ins Negative. Ich werde all das erleben und genießen, was viele bereits ab dem 19. November erleben und genießen werden – nur eben mit etwas Verspätung.

Wie seht ihr das Ganze? Diese Ansicht muss und wird auch sicherlich längst nicht jeder teilen. Deshalb will ich gerne von euch wissen: Wie seht ihr das Ganze?

Ähnlich entspannt wie ich? Oder seid ihr richtig sauer auf Sony und greift unter Umständen selbst als langjähriger PlayStation-Spieler unter Umständen zur Konkurrenz-Konsole? Lasst es mich und andere in den Kommentaren wissen.

Übrigens, auch das hier sehe ich deshalb um einiges entspannter, als viele andere: Die ersten haben jetzt eine PS5 – Andere hoffen, es klappt zumindest noch 2020