Der PS5-Launch rückt langsam näher und viele stehen vor der Frage, mit welchem Titel man in die Next-Gen starten wird. Der Shooter-Experte von MeinMMO, Sven Galitzki, weiß mittlerweile ganz genau, was er auf der PlayStation 5 als erstes zocken wird – nämlich keinen Shooter. Und ihr?

Wann startet überhaupt die PS5? Der Launch der PlayStation 5 ist keine zwei Monate mehr entfernt.

Bei uns in Deutschland (und generell in Europa) wird die PS5 ab dem 19. November offiziell verfügbar sein. In den USA, Japan, Kanada, Mexiko und einigen anderen Ländern wird Sonys Next-Gen-Konsole bereits eine Woche früher, also am 12. November, an den Start gehen.

Zahlreiche Spieler konnten sich in nunmehr 2 Vorbesteller-Wellen bereits eine PS5 direkt zum Launch sichern. Andere zittern immer noch und geben die Hoffnung auf eine mögliche 3. Welle vor dem Release noch nicht ganz auf.

Beide Versionen der PS5 samt Zubehör

Doch für viele ist mittlerweile eine der wichtigsten Fragen: Was zocken zum Launch?

Welche Games stehen zum PS5-Launch überhaupt zur Auswahl? Bislang ist die Liste der PS5-Launch-Titel recht übersichtlich. Zwar sind einige Highlights wie unter anderem Spider-Man: Miles Morales, Godfall, Assassin’s Creed Valhalla oder das Remake von Demon’s Souls direkt zum Start der PS5 verfügbar, doch viele spannende Games kommen erst einige Zeit nach dem Launch, teils erst im Laufe des Jahres 2021.

Doch das sind nicht die einzigen Spiele, die ihr gleich zum Launch zocken könnt. Über das Abwärtskompatibilitäts-Feature der PS5 werdet ihr auch allerlei alte und neue PS4-Games spielen können. Zudem bekommen einige direkt zum Start der neuen Sony-Konsole ein Next-Gen-Upgrade verpasst, mit dem sie bereits von der zusätzlichen Power der PS5 profitieren können. Weitere Details gibt es hier: Alte PS4-Spiele auf der PS5 – Werden alle besser aussehen?

Übrigens: PS5-Besitzer, die ein aktives PS-Plus-Abo haben, bekommen mit der PS Plus Collection direkt zum Launch der PlayStation 5 gleich 18 PS4-Games ohne weitere Kosten. Mehr dazu erfahrt ihr hier: PlayStation Plus für PS5: Diese 18 Spiele gibt’s kostenlos zum Launch

Bekommen alle PS-Plus-Mitglieder auf der PS5 direkt zum Launch: die PlayStation Plus Collection

Es ist also durchaus einiges dabei, womit man gleich zum Start loslegen kann.

Kein Destiny und auch nicht Call of Duty – Das wird mein erstes Spiel auf der PS5

Das zocke im zum Launch: Auch wenn viele meiner Freunde und Zock-Kumpanen bereits den ein oder anderen Favoriten unter den Launch-Titeln für sich entdeckt haben, so ist da für mich irgendwie nichts dabei.

Ich freue mich bislang eigentlich vor allem nur auf einige alte PS4-Lieblinge in frischem Gewand wie beispielsweise Destiny 2 – mit einer Ausnahme. Doch auch das Spiel, mit dem ich in die neue Konsolen-Ära starten werde, kommt im Prinzip von der PS4 – nämlich Cyberpunk 2077.

Dieses feiert zwar am 19. November seinen Release – kommt bei uns in Deutschland also quasi zeitgleich mit der PS5 – doch ist dabei noch kein Next-Gen-Titel per se. Denn am 19.10. wird Cyberpunk nur für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Auf den Next-Gen-Konsolen wird es direkt über die Abwärtskompatibilität spielbar sein, erhält sogar ein erstes Next-Gen-Upgrade. Doch die richtige PS5-Version (und auch die für die Xbox Series X) soll erst irgendwann im Jahr 2021 folgen.

Ich kann es kaum noch abwarten, Night City endlich erkunden zu können

Warum ausgerechnet Cyberpunk? Ich bin eigentlich ein Shooter-Liebhaber und zocke am liebsten Destiny 2. Doch hin und wieder kann ich mich auch für Rollenspiele begeistern – am liebsten im Singleplayer. Zu meinen absoluten Lieblingen zählen dabei The Witcher 3 und die Mass-Effect-Reihe, die bald offenbar ein Remaster bekommt.

Doch so enorm stark ich auch The Witcher 3 fand – ich stehe mehr auf SciFi und dort gerade auf die dystopische Sub-Genre Cyberpunk. Und schon lange vor dem Release von The Witcher 3 habe ich immer davon geträumt, irgendwann mal endlich ein AAA-Rollenspiel mit einem Zukunfts-Setting rund um Cyberpunk erleben zu können. Mass Effect hat das bereits in Teilen (für das SciFi) erfüllen können, auch diese Spiele fand ich allesamt klasse.

Doch im Prinzip habe ich mir schon immer mehr eine Art „Ghost in The Shell“ als RPG gewünscht – vergleichbar episch umgesetzt wie The Witcher 3. Ich liebe immer noch Cyberpunk 2020 als Pen&Paper, ich liebe den Stil und die Ideen hinter Cyberpunk. Und das Setting des kommenden Spiels von CD Projekt RED, den Machern von The Witcher, passt da wie die Faust aufs Auge. Als erstmal von Cyberpunk 2077 las und den ersten Trailer sah, stand für mich fest – das wird mein Spiel. Zu 100% das, was ich mir schon immer gewünscht habe. Und je mehr ich über Cyberpunk 2077 erfahren habe, desto mehr sah ich mich in meiner Meinung bestärkt.

MEIN nächstes große Spiel für absehbare Zeit – Cyberpunk 2077 auf der PS5

Passenderweise fällt nun der Launch der PS5 in Deutschland mit dem Release von Cyberpunk 2077 zusammen, auf das ich seit Jahren sehnsüchtig warte. Nicht nur aufgrund (für mich) fehlender cooler Launch-Titel steht für mich also nun seit der Verkündung des Release-Dates von der PlayStation 5 bereits bombenfest, was mich für absehbare Zeit an Sonys neue Konsole fesseln wird.

Übrigens, das Entwickler-Team muss sich offenbar richtig ins Zeug legen, damit ich Cyberpunk pünktlich am 19. November zocken kann: Cyberpunk 2077 bricht Crunch-Versprechen: „Es gibt keine andere Möglichkeit mehr“

Mit welchem Spiel weiht ihr eure PS5 ein? Das sieht jeder natürlich und zum Glück anders. Und genau deshalb wollen wir von euch wissen:

Wie sieht es eigentlich bei euch aus? Habt ihr schon einen klaren Favoriten, mit dem ihr eure PS5 einweiht? Vielleicht einer der Launch-Titel oder ein doch ein Klassiker von der PS4? Hat euch bisher noch kein Spiel wirklich überzeugen können oder gibt es sogar mehrere Titel, mit denen ihr direkt zum Launch loslegt? Erzählt es uns und anderen Lesern in den Kommentaren. So manch ein Unentschlossener wird sich sicherlich über einen nett gemeinten Tipp oder eine gut begründete Empfehlung freuen.

Übrigens, auf diese Fragen erhoffe ich mir bis zum Release der PS5 noch eine Antwort: 7 Dinge zur PS5, die ich bis zum Launch noch unbedingt wissen will