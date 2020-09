Was haltet ihr davon? Ist das für euch ausschlaggebend beim Kauf einer neuen Konsole? Reicht euch die Kompatibilität zu PS4-Spielen aus? Oder juckt euch das gar nicht? Übrigens, falls ihr euch fragt, was man neben den ganzen PS5-Games noch alles direkt zum Launch der PS5 zocken kann: PS5: Das sind alle bisher bestätigten Launch-Titel für die PlayStation 5

Der Fokus bei der Entwicklung lag auf der Kompatibilität mit der PS4, da diese mit über 100 Millionen Spielern die größte User-Base hatte. Deshalb hat man diese implementiert. Dabei mussten man auch andere Aspekte wie die Features des neuen DualSense-Controllers sowie die neuen SSD-Technologie berücksichtigen. Man hatte also alle Hände voll zu tun und am Ende offenbar keine Ressourcen mehr, um eine Abwärtskompatibilität auch für die älteren PlayStation-Generationen zu implementieren.

Wie Ryan in dem Interview verriet, ist die PS5 nicht zur PS1, der PS2 und der PS3 abwärtskompatibel. Ihr werdet also keine Spiele dieser Konsolen-Generationen auf der PlayStation 5 nutzen können. Als Hauptgrund nennt der Sony-Chef die fehlende Zeit.

So steht’s um die Abwärtskompatiblität zur PS4: Bei der PS4 war das schon absehbar. Denn bereits zuvor erklärte Ryan, dass die PS5 bei Launch zu 99 % aller PS4-Games abwärtskompatibel sein wird und dass all diese Titel auf der PlayStation 5 problemlos laufen würden. Das gilt für Spiele auf physischen Datenträgern, sowie eure digitalen Schätze aus dem PS-Store.

