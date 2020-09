Eigentlich sollte die Entwicklung des Action-Rollenspiels Cyberpunk 2077 ohne die gefürchtete Crunch-Time vonstattengehen. Doch nun müssen die Entwickler trotzdem Überstunden leisten.

Was wurde bekannt gegeben? Laut Gaming-Journalist Jason Schreier hat sich ein Mitarbeiter von CD Projekt Red an ihn gewandt und ihm eine E-Mail des Managements weitergeleitet. In dieser heißt es, dass nun doch eine sogenannte Crunch-Time angesagt ist. Also Überstunden, welche das Team bis zum Release von Cyberpunk 2077 leisten muss.

Im Detail geht es darum, dass die Entwickler nun eine 6-Tage-Woche leisten müssen. Die Mehrarbeit wird allerdings vergütet. Ein Mitarbeiter von CD Projekt Red erklärte aber auch, dass sich das Team schon seit etwa einem Jahr quasi im Crunch-Modus befinde, Nächte und Wochenenden durcharbeite.

Ohne Crunch geht es nicht

Wie begründet CD Projekt Red dies? In der E-Mail von Studioleiter Adam Badowski heißt es, dass man momentan keine andere Möglichkeiten mehr hat.

Ich übernehme die volle Verantwortung für die Gegenreaktionen auf diese Entscheidung. Ich weiß, dass dies in direktem Widerspruch zu dem steht, was wir über Crunch gesagt haben. Es steht zudem in direktem Widerspruch zu dem, was ich persönlich vor einiger Zeit zu glauben begann – dass Crunch niemals die Antwort sein sollte. Aber wir haben keine anderen Möglichkeiten mehr, die Situation zu meistern. Adam Badowski, CD Projekt Red

Was meinte das Studio zuvor zum Crunch? Jason Schreier veröffentlichte im Mai 2019 über Kotaku einen Artikel, in dem Marcin Iwiński, CEO von CD Projekt Red, eine neue Crunch-Politik versprach. Crunch sollte nicht mehr verpflichtend für die Entwickler sein. Selbst, wenn eine Führungskraft einen Angestellten fragen würde, ob er länger arbeiten kann, so müsse dieser das nicht tun.

Im Sommer des vergangenen Jahres führte Jason Schreier für Kotaku zudem ein Interview mit Marcin Iwiński. Während des Gesprächs bestätigte dieser noch einmal, dass Mehrarbeit zwar nicht ausgeschlossen werden könne, aber niemand dazu verpflichtet wird, länger zu arbeiten.

Warum hat sich das jetzt geändert? Dass nun eine E-Mail an das Team geschickt wurde, in dem doch Überstunden verlangt werden, zeigt, dass es offenbar doch nicht ohne geht.

CD Projekt Red erklärte bereits, dass der Releasetermin von Cyberpunk 2077 nicht noch einmal verschoben werden soll. Am 19. November ist es soweit, dann steht das Action-Rollenspiel in den Händlerregalen.

Laut der E-Mail von Adam Badowski, gibt es offenbar keine andere Möglichkeit mehr, die Situation zu meistern. Das bedeutet wohl, dass der Releasetermin nur dann eingehalten werden kann, wenn jetzt Überstunden gemacht werden.

Manche fordern, dass der Release von Cyberpunk 2077 nun nochmal verschoben wird

Wie sind die Reaktionen auf diese E-Mail? Es werden bereits Stimmen etwa auf reddit laut, die nach einer weiteren Verschiebung des Action-RPGs verlangen. Allerdings gibt es auch Gegenstimmen. Laut diesen würde das nur bedeuten, das die Crunch-Phase noch länger andauern könnte.

Außerdem könnte eine erneute Verschiebung eventuell weitere Probleme mit sich bringen. Beispielsweise Vertragsstrafen, weil Händler schon Plätze für Cyberpunk 2077 in den Regalen reserviert haben. Aktionäre haben sicher ebenfalls ein Wörtchen bei einer erneuten Verschiebung mitzureden.

Ist Crunch obligatorisch? In der Vergangenheit gab es immer wieder Berichte über harte Crunch-Zeiten, beispielsweise bei der Entwicklung von The Witcher 3, The Last of Us Part 2 oder Red Dead Redemption 2. Die Studios gerieten deswegen in die Kritik.

Unsere Kollegen von der GameStar haben zu den Arbeitsbedingungen in der deutschen Spiele-Branche einen interessanten Plus-Artikel geschrieben, den ihr euch durchlesen könnt: Wie geht „Crunch“ auf Deutsch? Die Arbeitszustände in der Spielebranche.

Um ein Spiel bis zum angepeilten Releasetermin fertig zu bekommen, müssen die Entwickler offenbar häufig sehr viele Überstunden leisten. Das geht auf Kosten von Familie sowie körperlicher und geistiger Gesundheit.

Da CD Projekt Red trotz Ankündigung, dass Crunch in Zukunft nicht mehr aufgezwungen werden soll, diesen nun doch anweist, zeigt, dass die Branche noch immer in diesem Muster steckt. Offenbar gibt es noch keine gut funktionierenden, alternativen Methoden.

