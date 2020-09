Cyberpunk 2077 regt sich über die Presse auf

Beim Action-RPG Cyberpunk 2077 gibt es derzeit Diskussionen zum Thema Mikrotransaktionen. Doch die müssten gar nicht sein, wenn einige Presse-Webseiten richtig aufgepasst hätten. Das bemängeln nun auch die Entwickler des Spiels.

Was ist passiert? In einem Gespräch über die Finanzen berichtete der Präsident von CD Projekt Red, Adam Kicinski, von Mikrotransaktionen in Cyberpunk 2077. Diese kaufbaren Inhalte, zum Beispiel in Form von Skins für Ausrüstungen oder Kostüme, soll es geben und sie sollen fair gestaltet sein:

Das Ziel ist es, die Monetarisierung so zu gestalten, dass die Menschen gerne Geld ausgeben. Und nein, ich bin nicht zynisch. Ich versuche nicht, etwas zu verbergen. Es geht darum, das Gefühl von Wert zu vermitteln, immer. Das gilt auch für unsere Basisspiele, unsere Singleplayer-Spiele. Wir wollen, dass die Spieler glücklich sind, während sie Geld für unsere Produkte ausgeben. Dasselbe gilt für Mikrotransaktionen. Also ja, diese könnt ihr natürlich erwarten, und Cyberpunk 2077 ist ein großartiger Rahmen, um Dinge zu verkaufen, aber es wird nicht aggressiv sein. Es wird die Spieler also nicht verärgern, sondern es wird sie glücklich machen. Das ist zumindest unser Ziel. Adam Kicinski im Earnings Call

Nach dieser Aussage folgten einige Artikel in der Gaming-Presse, in denen über die Mikrotransaktionen in Cyberpunk 2077 berichtet wurde. Dafür wurde auch ein alter Tweet ausgegraben, indem es hieß, dass das RPG diese eigentlich gar nicht haben sollte.

Einige sahen darin sogar das Versprechen von CD Projekt Red als gebrochen an.

Was ist das Problem? Im Oktober 2019 gab es einen Livestream, in dem die Entwickler darüber sprachen, dass Cyberpunk 2077 im Singleplayer definitiv ohne Mikrotransaktionen auskommen wird.

Auf Nachfrage zum Multiplayer äußerte sich Adam Kicinski damals vorsichtiger und sagte, dass man alles berücksichtigen würde (via PCGamesN).

Man könnte in diesem Fall sogar bis 2017 zurückschauen, als die Entwickler wörtlich sagten: „Ihr bekommt, wofür ihr bezahlt – keinen Scheiß, nur ein ehrliches Spiel wie bei Wild Hunt. Wie überlassen die Gier anderen.“

2018 wurde in einem Trailer ebenfalls über das Thema Mikrotransaktionen gesprochen, ebenfalls mit einer klaren Aussage: „In einem Einzelspieler-Rollenspiel? Bist du verrückt?“

Dass nun einige Webseiten aggressiv über die Mikrotransaktionen berichtet haben, hätte also vermieden werden können. Denn die standen im Multiplayer immer zur Debatte.

Cyberpunk beschwert sich über „Clickbait“

Wie reagierten die Entwickler? In einem Tweet teilte das Team hinter Cyberpunk 2077 mit, dass die Leute nicht auf den Clickbait hereinfallen sollen. Das Rollenspiel soll weiterhin im Einzelspieler ohne Mikrotransaktionen und auch sonstige Tricks auskommen.

Stattdessen sind DLCs geplant, wie bei The Witcher 3, wobei es diesmal wohl mehr DLCs geben soll. Einige davon sollen ebenfalls wieder kostenlos sein. Spätestens zum Release am 19. November wird es wohl eine Übersicht über die Zusatzinhalte geben.

Wird der Multiplayer ähnlich wie GTA Online?

Das wissen wir derzeit über den Multiplayer: Jahrelang wurde spekuliert, was den Multiplayer zu Cyberpunk 2077 ausmacht oder ob es ihn überhaupt geben wird. Erst im September 2019 wurde dieser offiziell bestätigt und dort sogar als „zweiter AAA-Release“ betitelt.

Allerdings steht der Release davon in weiter Ferne. Der Plan der Entwickler sieht erstmal vor, die Einzelspieler-Version zu veröffentlichen und danach mit DLCs zu erweitern. Schon ein Release 2021 galt vor Corona als unwahrscheinlich.

Cyberpunk Online klingt viel eher wie ein Projekt in Richtung GTA Online. Auch hier erschien zuerst ein Singleplayer ohne Mikrotransaktionen. Die Online-Version wird auch heute noch regelmäßig um spielerische und eben auch für Echtgeld kaufbare Inhalte erweitert. Genaue Details zum Mutliplayer des Action-RPGs gibt es jedoch noch nicht.

Wer jetzt schon ein Cyberpunk-Spiel mit Multiplayer ausprobieren möchte, kann sich Mankind Reborn anschauen. Dieses MMORPG befindet sich bereits in einer spielbaren Alpha.