Ein aktuelles Treiber-Update von AMD sorgt bei einigen Nutzern für ein gefährliches Problem: Die Lüfter ihrer Grafikkarten springen nicht mehr an – und das kann beim Zocken richtig kritisch werden.

Um welches Update geht es? Mit dem Adrenalin-Treiber 26.5.1 hat AMD am 6. Mai 2026 eigentlich neue Verbesserungen für seine Radeon-Grafikkarten ausgeliefert. Doch kurz nach dem Release meldeten sich erste Nutzer auf Reddit und berichteten von einem recht kritischen Fehler.

Nach dem Standby des Monitors oder bestimmten Leerlauf-Phasen bleibt die sogenannte „Zero RPM“-Funktion aktiv. Das bedeutet: Die Lüfter der GPU drehen sich nicht mehr – selbst dann nicht, wenn die Grafikkarte wieder unter Last steht. (TomsHardware)

Video starten Warum ist RAM so teuer? Die aktuelle Situation in 2 Minuten erklärt Autoplay

Das Problem ist dabei nicht sofort sichtbar. Die GPU arbeitet ganz normal weiter, aber ohne aktive Kühlung steigen die Temperaturen deutlich an.

Generell hat das Update auch einige Fehler behoben und nicht nur neue erzeugt: Wie ComputerBase berichtet, hat AMD mit dem Adrenalin 26.5.1 zwei Fehler behoben – darunter Stottern in Resident Evil Requiem auf der Radeon RX 9000 sowie Grafikfehler in God of War Ragnarök auf RDNA-4-Hardware. Fünf weitere bekannte Fehler sind laut den Release Notes weiterhin vorhanden.

Mittlerweile ist auch die neueste Version 26.5.2 erschienen. Zwar sind in den offiziellen Patchnotes keine Erwähnungen zu der Zerp-RPM-Problematik zu finden. (AMD) Wie andere Nutzer bei Reddit teilen, scheint das Problem jedoch auch in einer neueren Version zu bestehen.

Keine Kühlung = Hitze

Warum ist das Problem so problematisch? Die Zero-RPM-Funktion ist eigentlich dafür gedacht, die Grafikkarte im Leerlauf lautlos zu machen. Normalerweise schalten sich die Lüfter automatisch wieder ein, sobald eine gewisse Temperatur erreicht wird.

Durch den Bug passiert genau das, aber offenbar nicht zuverlässig. Die Reddit-Nutzerin Evelyne-Tourneciel entdeckte erstmals den Bug: Sobald der Monitor schlafen geht oder abgeschaltet wird, schaltet sich Zero RPM normal ein – doch nach dem Aufwachen des Monitors deaktiviert sich der Modus nicht wieder, wodurch die GPU-Lüfter dauerhaft stehenbleiben. (TomsHardware)

Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass:

Die Leistung der Grafikkarte gedrosselt wird, um Schäden zu vermeiden

Das System instabil wird oder abstürzt

Langfristig die Hardware stärker belastet wird und Schaden nimmt

Gibt es Workarounds? Laut Extremetech kursieren verschiedene Methoden, das Ganze zu lösen. So sei die einfachste und schnellste Lösung, den PC jedes Mal neu zu starten, wenn das Problem auftritt.

Als längerfristige Lösung wird auch genannt, den Standby-Modus zu verhindern. Eine aufwendigere Lösung ist das Zurücksetzen der Treiber. Nutzerin Evelyne-Tourneciel hat in Bezug auf die vielen Rückmeldungen ebenso betroffener Nutzer Folgendes zum Post geupdatet:

Eine vollständige Bereinigung mit DDU und die Offline-Neuinstallation von Version 26.5.1 scheinen das Problem behoben zu haben. Jedes Mal alles zurücksetzen, neu installieren und alle Einstellungen erneut vornehmen zu müssen, ist nicht benutzerfreundlich.

Es scheint also entweder nur eine Neuinstallation oder sogar ein Downgrade der Treiberversion das Problem derzeit zu lösen. (via Reddit)

Mehr zu Grafikkarten: Ihr sucht nach der besten Grafikkarte für Gaming 2026 oder einfach nach einem guten Upgrade für euer Gaming-System? MeinMMO stellt euch die besten und empfehlenswerten Grafikkarten für Spieler vor: Die besten Grafikkarten im Gaming für jedes Budget 2026 im Ranking