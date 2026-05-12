Nutzer bestellt eine RTX 5060 Ti, ist verwirrt, als er im Karton eine Radeon findet – schließt sie trotzdem an

Ein Käufer wollte eigentlich nur seine neue RTX 5060 Ti einbauen. Doch nach dem Auspacken traute er seinen Augen kaum: Auf der Grafikkarte steht allerdings ein Radeon-Schriftzug von AMD.

Was wurde genau vertauscht? Der US-Hardware-Hersteller Gigabyte hat offenbar versehentlich Bauteile zweier unterschiedlicher Grafikkarten vertauscht. Ein Nutzer erhielt laut einem Beitrag auf Reddit eine GeForce RTX 5060 Ti – allerdings mit einem Kühlergehäuse, auf dem deutlich „Radeon“ zu lesen ist.

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Technisch scheint die Karte trotzdem völlig korrekt zu funktionieren. Unter dem Kühler arbeitet weiterhin die erwartete NVIDIA-Hardware. Betroffen ist offenbar nur die äußere Verkleidung.

Der Nutzer schreibt dazu selbst:

Soweit ich das beurteilen kann, handelt es sich technisch gesehen nicht um einen Druckfehler. Gigabyte verwendet dasselbe Gehäuse für Radeon- und GeForce-Karten, daher sind die Teile physisch austauschbar. Anscheinend wurde im Werk versehentlich ein Radeon-Seitenteil an eine GeForce-Karte montiert. Auf der Backplate steht GIGABYTE / GEFORCE RTX, auf der Seitenhalterung RADEON.

Die Karte selbst ist definitiv eine RTX 5060 Ti, ansonsten stimmt alles. Nur die Abdeckung ist falsch. atta4821 via Reddit

Was die ganze Sache noch etwas kurioser macht: Laut dem Bericht von Wccftech gab es schon vor einigen Monaten einen umgekehrten Fall. Damals erhielt ein anderer Nutzer wohl eine Radeon-Karte mit GeForce-Branding. Einige vermuten jetzt, dass beide Karten Teil desselben Produktionsfehlers sind (Reddit).

Community nimmt es mit Humor

Wie reagiert die Community auf den Fehler? In den Kommentaren auf Reddit nehmen viele Nutzer den Fehler überraschend gelassen. Statt Ärger über die falsche Beschriftung gibt es vor allem Witze und sogar Begeisterung über die ungewöhnliche Karte.

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Der Nutzer Bill-T-O-Double-P schreibt etwa: Du hast ein Unikat. Cool.

Auch King_ferdinand1 findet die vertauschte Verkleidung eher charmant als problematisch: Das ist besonders, behalte es.

TheBlueCable: Solange es wie erwartet funktioniert, würde ich es aus Sammlerperspektive behalten. Ich finde solche einzigartigen Dinge ziemlich cool!

Ähnlich sieht es auch Nutzer RailGun256: Eigentlich ist es ganz cool, solange man beim Chip und beim VRAM nicht über den Tisch gezogen wurde .

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Was meint ihr zu dem kuriosen Produktionsfehler? Würdet ihr die ungewöhnliche RTX 5060 Ti behalten, weil sie gewissermaßen schon ein Unikat und damit ein Sammlerstück ist?

Während sich dieser Käufer über eine versehentlich vertauschte Grafikkarten-Hülle wundert, machte ein anderer Nutzer kürzlich einen ganz anderen Hardware-Fund: Er kaufte einen alten PC im Pfandhaus. Die Community stellte später fest, dass allein der verbaute RAM wohl mehr wert war als der komplette Rechner: Ein Gaming-PC zum Schnäppchenpreis