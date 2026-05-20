Spieler vertauscht Bewerbungsunterlagen mit seinem Charakterbogen aus Dungeons & Dragons, der Arbeitgeber suchte ihn auf Reddit, hat ihn gefunden

Ein Spieler setzt ein bedeutsames Beispiel, wie wichtig es ist, seine Dateien korrekt zu sortieren. Denn plötzlich wird in der Community von Dungeons & Dragons nach besagtem Spieler gesucht, der sich bei seiner Bewerbung mächtig vertan hat.

Der Artikel erschien bereits am 5. Dezember 2025. Wir haben ihn auf Aktualität geprüft.

Update vom 20. Mai 2026: Mittlerweile konnte der Spieler ausfindig gemacht werden. Der Arbeitgeber schrieb auf Reddit, dass ein Mitarbeiter des Unternehmens die Person durch ein anderes Hobby als Dungeons und Dragons wiedererkannt hätte. Er soll Corey über das vertauschte Dokument informiert haben.

Somit hätten die tatsächlichen Bewerbungsunterlagen ihren Weg in die HR gefunden. Dem Arbeitgeber zufolge soll es durch einen automatischen Prozess dazu gekommen sein, dass die falschen Unterlagen bei ihnen eingereicht worden sind.

Schließlich habe der Arbeitgeber Corey sogar eingestellt. Der Charakterbogen sei zwar nicht als Eisbrecher im Gespräch genutzt worden, doch er ist schlussendlich dafür verantwortlich, dass Corey jetzt einen neuen Job hat.

Ursprünglicher Artikel:

Wieso wird nach dem Spieler gesucht? In der Community von Dungeons & Dragons sorgt ein Redditpost für eine Menge Reaktionen. Der Nutzer Chimney-Imp sucht im dazugehörigen Subreddit nämlich nach einem gewissen Corey, der bei einer Bewerbung anstelle seines Lebenslaufes seinen Charakterbogen aus D&D beigefügt hatte. „Bitte beheben Sie das Problem vor Ihrem Vorstellungsgespräch morgen“, fügt der Verfasser hinzu.

Viele erhoffen sich, dass es sich bei dem Post um keinen Witz handelt, und Chimney-Imp beteuert die Wahrhaftigkeit. Die Person würde gerne einen Beweis posten, allerdings weiß sie nicht, ob das irgendwie gegen interne Richtlinien verstoßen würde. Außerdem sei der Beweis schlichtweg … ein ausgefüllter Charakterbogen.

Chimney-Imp habe auch doppelt überprüft, dass es sich nicht um eine kreative Formatierung eines Lebenslaufes handelt, aber anstelle von Ausbildungs- und bisherigen Jobangaben findet man nur die Attribute eines Level-12-Barbaren, mit 2 Leveln als Schurke und einem als Magier.

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Die Community sucht, die Coreys schwitzen

Wie reagierte die Community auf diesen Aufruf? Der Redditpost erhielt in weniger als einem Tag beinah 9.000 Upvotes und eine Menge Kommentare, die sich die vielen Witze, die aufgrund der Situation entstehen, nicht sparen wollen.

„Stellt euch nun vor, wie der Typ versucht, Dungeons & Dragons mit seinem Lebenslauf statt mit dem Charakterbogen zu spielen“, schreibt Yuki_Samurai, worauf der Suchende direkt anspringt: „Excel hat all ihre Daten erneut als Datumsangaben formatiert. Sie erleiden 1W4 psychischen Schaden.“

Der Spieler willstr erkennt in dem Fauxpas eine ganz neue Möglichkeit, die man definitiv weiterentwickeln könnte: „Perfekt für das neue TTRPG Humans & Houses – erlebe die ultimative Fantasie von einer erfüllenden Karriere und einem Eigenheim!“

Die brennende Frage bleibt jedoch – konnte Corey ausfindig gemacht werden? Bisher sieht es noch nicht so aus, dass der „richtige“ Corey auf den Post aufmerksam wurde und reagiert hat. Allerdings gibt es einige Spieler, die für einen kurzen Moment paranoid wurden.

„Ähm … Ich bin ein Corey und versuche verzweifelt, mich daran zu erinnern, ob ich in letzter Zeit irgendwelche Lebensläufe verschickt habe …“, schreibt asporkable und auch der Namensvetter FeverHunting musste für einen Moment innehalten: „Als jemand, der Corey heißt und gerade ein D&D-Abenteuer plant, hat mich dieser Titel kurzzeitig in die Hose machen lassen, obwohl ich weiß, dass ich keine Bewerbungen verschickt habe! Armer Kerl, lol.“

Spieler bitten den Verfasser des Posts außerdem darum, dass er die Community am folgenden Tag updatet, wie Corey im Gespräch mit dieser Verwechslung umgegangen ist. Sie hoffen, dass das keine Verletzung der Privatsphäre darstellt und würden nur zu gerne wissen, ob die Einreichung vielleicht gar kein Versehen war, sondern beabsichtigt.

Ob es an einer mangelhaften organisierten Dateisammlung liegt oder einem unglücklichen Fehlklick, kann man anhand der fehlenden Rückmeldung des betroffenen Coreys (noch) nicht sagen. Es bleibt spannend, ob das Update des Verfassers folgen wird.

Einem anderen Spieler wäre diese Situation nicht passiert, da dieser nur mit einem ausgedruckten Charakterbogen spielt – und das seit 3 Jahren und demselben Blatt Papier: Ein sparsamer Spieler nutzt 3 Jahre lang dasselbe Papier als Charakterblatt in Dungeons & Dragons und bringt damit sogar die Community zum Staunen