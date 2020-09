Das „Mass Effect“-Remaster kommt wohl ohne den coolsten Modus

Mass Effect 1 braucht mehr Zeit: Doch auch die grundsätzliche Entwicklung des Remaster hat sich wohl verzögert. Ein Grund ist die anhaltende Situation auf der Welt durch den Coronavirus, doch es gibt noch einen Faktor: Mass Effect 1 ist einfach zu schlecht. Sowohl Gameplay als auch Grafik und Animationen sind schlecht gealtert und entsprechen nicht der Spielerfahrung, die Teil 2 und Teil 3 bieten. Bei BioWare habe man Sorge, dass Spieler sich von Mass Effect 1 abgeschreckt fühlen und so gar nicht erst zu Teil 2 und Teil 3 gelangen. Daher will man mehr Zeit in Teil 1 stecken und einige Modernisierungen vornehmen.

Auch wenn der Multiplayer-Modus fehlt, sollen sämtliche DLCs in der Remaster-Version bereits enthalten sein. Ein Kauf zusätzlicher Inhalte ist also nicht notwendig.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 5 × = 30

Insert

You are going to send email to