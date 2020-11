Xbox Series X kaufen: Hier ist die Konsole aktuell wieder vorbestellbar

Was die Xbox Series X technisch zu bieten hat und was man mit Hinblick auf die Spiele erwarten kann, erläutert unsere große Übersicht zur Konsole:

Nun steht am 10. November die Markteinführung der Next-Gen-Konsole von Microsoft bevor und während laut Preisvergleichsseiten bei fast allen Shops gähnende Leere herrscht, bieten Mediamarkt.de und Saturn.de aktuell wieder die Vorbestelloption zur UVP von 499,99 Euro an (Stand: 8.11., 14:30 Uhr).

