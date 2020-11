Das ist das beste Zubehör für eure Xbox Series X|S

Was ist das beste Zubehör für eure neue Xbox-Konsole? In diesem Artikel stellt euch MeinMMO Zubehör vor, welches ihr mit eurer Konsole verwenden könnt.

Wozu braucht man Zubehör? Ihr könnt an der Xbox Series X einige Geräte anschließen, die ihr dann zusätzlich verwenden könnt. Dazu gehören weitere Controller, aber auch gute Gaming-Headsets oder eine externe Festplatte.

Der Artikel wurde am 6.11.2020 veröffentlicht. Er wird fortlaufend aktualisiert und mit aktuellem Zubehör für die Xbox Series X|S erweitert.

Xbox Play & Charge Kit M

Was ist das? Hierbei handelt es sich um ein Akku-Set für die Xbox-Controller. Diese funktionieren sowohl mit den alten „Xbox One“- als auch mit den neuen „Xbox Series X“-Controllern.

Ihr könnt den Akku entweder im Standby-Modus aufladen oder beim Zocken aufladen. Laut Microsoft soll der Akku in vier Stunden voll aufgeladen sein.

Controller-Ständer: Twin Docking Station

Was ist das? Diese Ladestation ermöglicht euch, dass ihr zwei Xbox-Controller gleichzeitig laden könnt. Eine LED an der Docking-Station zeigt euch an, ob eure Controller voll aufgeladen sind.

Dieser Docking Station liegen außerdem noch zwei wiederaufladbare Akkupacks bei, dir ihr mit eurem Xbox-Controller verwenden könnt.

Seagate Speichererweiterungskarte für Xbox Series X|S

Was ist das? Bei der Speichererweiterungskarte von Seagate handelt es sich um die offizielle Erweiterung für die Xbox Series X und S. Diese lohnt sich vor allem für User mit vielen Spielen. Diese könnt ihr direkt in die Xbox Series X integrieren. Alle Spiele, die ihr auf dem Speicher installiert, profitieren so direkt von der Geschwindigkeit der Xbox Series X.

Wer jetzt schon ein externes Gerät an der Xbox One nutzt, kann es ganz einfach auch an der Series X verwenden und die alten Spiele sogar direkt dort starten.

Für wen lohnt sich die neue Speicherkarte? Wer jedoch über ein neues Speichermedium nachdenkt, sollte eher auf die neue Karte zurückgreifen. Die hat nicht nur eine deutlich höhere Schreibgeschwindigkeit, was das Speichern und auch Verschieben von Dateien schneller macht, sondern sie wird auch später wichtig, wenn es viele Next-Gen-Spiele gibt.

Xbox Elite Controller

Was ist das? Seid ihr auf der Suche nach einem Controller, der auf tolle Qualität und hohe Akkulaufzeit setzt und auch sonst gut in der Hand liegt? Dann schaut euch den Xbox Elite Controller an. Dieser bietet neben toller Verarbeitung auch eine garantierte Unterstützung für die Xbox Series X. Der „Xbox Elite Controller“ gehört zu den besten Controllern, die es für die Xbox Series X gibt.

Der einzige Nachteil ist der hohe Preis des Geräts.

Zusätzlicher Xbox-Controller

Was ist das? Der Xbox Series X|S liegt ein neuer Xbox-Controller bei. Doch wer kooperativ an seiner neuen Next-Gen-Konsole spielen will oder der eine andere Farbe haben möchte, der kann sich einen weiteren kaufen.

Im direkten Vergleich hat sich vor allem optisch einiges am Launch-Controller der Xbox Series X verändert. Wie gut der neue Xbox-Controller ist, haben an dieser Stelle ausführlich erklärt.

Im direkten Vergleich mit dem Launch-Controller der Xbox Series X fallen sofort drei Änderungen auf. Der neue Controller bietet die neue Share-Taste und auch das Steuerkreuz wurde überarbeitet.

Xbox Adaptive Controller

Für wen ist der Controller geeignet? Der Xbox Adaptive Controller ist für Menschen entwickelt worden, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Der Controller richtet sich daher auch vorwiegend an diese Spieler. Die Basisstation sieht wie ein rechteckiger Kasten aus und bietet neben zwei sehr großen Buttons ein Steuerkreuz sowie Menütasten.

Der Adaptive Controller muss außerdem nicht in den Händen gehalten werden, sondern kann stattdessen auch auf einem Tisch vor dem Spieler platziert werden. Es können zwar weitere Bedienelemente wie Schalter, Tasten, Halterungen und Joysticks via USB an die Station angeschlossen werden, diese müsst ihr vorher aber kaufen.

Gaming-Headsets für die Xbox Series X|S

Hier gibt es zwei Headsets, die für die Xbox Series X geeignet sind. Weitere starke Gaming-Headsets für die Xbox Series X, findet ihr in der Kaufberatung von MeinMMO.

SteelSeries Arctis 9X

Was bietet das Headset? Sucht ihr nach einem Headset mit ausgewogenen Klang, das zusätzlich einen hohen Tragekomfort und auch ein gutes Mikrofon bietet, dann solltet ihr euch das Gaming-Headset von SteelSeries ansehen. Dieses liegt gut auf dem Kopf und bietet einen klaren Klang. Dank „Dual Wireless“ lässt sich das Headset mit Bluetooh-fähigen Geräten wie Smartphones verbinden – während es gleichzeitig über Wireless mit der Xbox verbunden ist. Eine Marken-Alternative zum Arctis 9X im gleichen Preissegment ist übrigens das neue Razer Kaira Pro.

Turtle Beach 700 Gen 2

Was bietet das Headset? Ähnlich wie das SteelSeries Arctis 9X bietet euch das Headset von Turtle Beach eine gute Soundqualität und einen hohen Tragekomfort. Im Vergleich zum Vorgängermodell hat sich vieles getan und Gen 2 überzeugt außerdem mit einem besseren Mikrofon. Wie das Arctis 9X bietet euch auch das Headset von Turtle Beach „Dual Wireless.“

Beachtet aber, dass der Tragekomfort je nach User unterschiedlich ausfallen kann. So erklären einige Tester im Test, dass das Headset bei größeren Köpfen sehr eng sei.

Mehr zur Xbox Series X bei MeinMMO: Wenn ihr wissen wollt, wie gut sich die Xbox Series X im Multiplayer schlägt, dann schaut euch den MeinMMO-Test von Patrick Freese an. Er hat die Xbox Series X für euch getestet und erklärt euch in seinem Artikel, was ihm gut gefallen hat und was nicht.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.