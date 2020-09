Die Xbox Series X kommt mit einem Speicher von 1 TB, die Series S sogar nur mit 500 GB. Das ist wenig, vor allem wenn ihr so gerne MMOs spielt wie MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch. Er behält gerne mehrere Online-Spiele auf der Festplatte und hat sich deshalb das Speichermedium der neuen Konsole genauer angeschaut.

Was ist das für ein Speicher? Die Seagate Expansion Card für die Xbox Series X/S kostet 220 $ (umgerechnet etwa 188 € zum Kurs vom 24. September) und bringt zusätzlich 1 TB. Das ist zwar auf den ersten Blick wenig Speicher für eine recht hohe Summe, doch Microsoft begründet den Preis damit, dass sie die gleiche Technologie nutzt, die ihr auch in der internen Festplatte der Konsole findet:

Durch die spezielle Xbox Velocity Architecture soll auch der externe Speicher eine NVME-SSD mit 2,4 GB/s an Übertragungsrate enthalten. Sie überträgt damit Daten 40x schneller als die Xbox One.

Auf der Karte sollt ihr alle Spiele speichern und sie auch direkt von dort aus starten können, so als wäre sie wie die interne Festplatte in der Konsole selbst verbaut.

Angeschlossen wird diese externe Karte an einem Schacht an der Rückseite, wo sich eine besonders schnelle PCI Express 4.0-Schnittstelle befindet.

Lässt sich die Karte schon kaufen? Zwar gibt es international schon Händler, die die neue Speicherkarte listen, in Deutschland könnt ihr sie jedoch noch nicht vorbestellen.

Die neue Speicherkarte lässt sich einfach in die Xbox Series X einstecken und funktioniert danach wie die interne Festplatte.

Speicherkarte lohnt sich, vor allem für Nutzer mit vielen Spielen

Braucht man überhaupt zusätzlichen Speicher? Wer mehrere Spiele gleichzeitig nutzt, der wird seinen internen Speicher von 1 TB recht schnell gefüllt haben:

Mit immer besserer Technik, immer hübscherer Grafik und vielen Erweiterungen bei „Games as a Service“-Titeln ist es kein Wunder, dass Speicher immer knapper wird.

Ich selbst bin eher ein Gaming-Messie und behalte Spiele gerne so lange wie möglich auf meiner Festplatte – schließlich kann einen immer die Lust auf einen alten Titel überkommen. Das führte auf meinem PC schon dazu, dass ich derzeit fast 8 TB gefüllt bekomme.

Da ich dieses Jahr das erste Mal mit einer Xbox-Konsole liebäugele, ist Speicherplatz ein wichtiges Thema für mich.

Ich war mein Leben lang PlayStation-Jüngerin – Aber werde jetzt zur Xbox wechseln

Wie erweitert man den Speicher der Xbox Series X? Sollte eure interne Festplatte gefüllt sein, habt ihr zwei Möglichkeiten:

Ihr kauft euch die neue Speicherkarte für 220 $

Ihr schließt ein anderes externes Speichermedium an. Das geht problemlos, die einzige Voraussetzung ist USB 3.1

Wer jetzt schon ein externes Medium für die Xbox One nutzt, kann es ganz einfach auch an der Series X verwenden und die alten Spiele sogar direkt dort starten.

Warum lohnt sich die neue Speicherkarte? Wer jedoch über ein neues Speichermedium nachdenkt, sollte eher auf die neue Karte zurückgreifen. Die hat nicht nur eine deutlich höhere Schreibgeschwindigkeit, was das Speichern und auch Verschieben von Dateien schneller macht, sondern sie wird auch später wichtig, wenn es viele Next-Gen-Spiele gibt.

Denn auf den normalen externen Speichermedien lassen sich zwar Next-Gen-Spiele speichern, aber nicht direkt starten. Das verriet Microsoft in einem Blogpost. Wer also in Zukunft viele Next-Gen-Spiele nutzt, profitiert noch stärker von der Speicherkarte.

Ist die Karte wirklich zu teuer? Das große Plus der Speicherkarte ist die Schreibgeschwindigkeit mit 2,4 GB/s. Wer etwas Vergleichbares für den PC sucht, wird so etwa im Bereich von 300 bis 400 Euro landen. Also deutlich mehr als das bei der Speicherkarte für die Xbox Series X.

Der Game Pass ist für viele ein Grund, um die Xbox Series X der PS5 vorzuziehen.

Der Game Pass ist übrigens einer der Gründe, warum ich an der neuen Xbox interessiert bin. Den nutze ich bereits in der Ultimate-Version für den PC und er lässt sich wunderbar mit einer Konsole verbinden.

MeinMMO-Redakteur Patrick Freese hat ihn sich ebenfalls gekauft und dabei viel Geld gespart.