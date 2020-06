Die PS5 und Xbox Series X sollen sehr schnellen Speicher haben. Ein Entwickler sagt jetzt, der sei „zu klein“, denn die neuen Spiele werden immer größer.

Wer spricht da? Beim Entwickler handelt es sich um Thomas Mahler. Er ist Game Director bei Moon Studios. Bekannt geworden ist das Studio für seine beiden Jump&Run-Spiele „Ori and the Blind Forest“ und „Ori and the Will of the Wisps“.

Woher stammen die Informationen? Auf resetera hatte sich Mahler über die neue SSD der neuen Konsolen geäußert. Dabei erklärte er, dass ihn vor allem eine Sache stört und das ist die Größe der SSD. So schreibt er:

Nebenbei bemerkt, eine Sache, die für uns alle ärgerlich sein wird, ist, dass 1 TB heutzutage einfach zu klein ist, also bereiten Sie sich auf viel mehr Aufräumarbeiten vor, zumindest bis neue Konsolen-Iterationen mit größeren SSDs erscheinen. Das jüngste Call of Duty ist etwa 170 GB groß… Ich bezweifle also, dass Sie mehr als 10-15 Spiele oder so gleichzeitig auf Ihrer Konsole haben können. Meh. Thomas Mahler, Game Director von Moon Studios. Quelle: Purexbox.com

Auch wenn der Speicherplatz mit 1 TB begrenzt erscheint, haben mittlerweile sowohl Sony als auch Microsoft Lösungen für den Fall vorgestellt, dass die SSD der PS5 oder Xbox Series X voll werden sollte.

PS5 und Xbox Series X: 1TB SSD jetzt schon zu klein

Darum sind neue Spiele sehr groß: Microsoft und Sony versprechen beide, dass beide Konsolen mindestens 4K-Auflösung schaffen.

Die Architektur kann besonders viele Daten gleichzeitig verarbeiten. Spiele können dadurch größer werden.

Hochauflösende Grafiken brauchen Platz und je größer der Grafikhunger ist, desto mehr Platz wird auf der Festplatte beansprucht. Und wer einmal hochauflösende HD-Texturen für ein Spiel heruntergeladen hat, der kennt das Problem.

Manche Spiele werden mit der Zeit größer: Viele Spiele, insbesondere Online-Games bieten regelmäßig Updates an, die neue Inhalte bieten. Doch solche Updates müssen nicht unbedingt klein ausfallen.

Spiele wie Call of Duty: Modern Warfare schmeißen regelmäßig mit riesigen Updates um sich:

Schon mit dem Januar-Update von Call of Duty kamt ihr auf knapp 30 GB Download-Größe.

Und das CoD Update zur Season 2 war zwischen 50 GB und 68 GB groß, je nachdem ob man auf dem PC oder der Konsole zockt.

Und hier liegt laut Mahler auch das Problem: Wenn Spiele wie Call of Duty schon an die 170 GB groß sind, dann bleibt für viele andere Spiele ähnlicher Größenordnung nicht mehr viel Platz.

