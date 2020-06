Während Greymoor, die neuste Erweiterung zum MMORPG The Elder Scrolls Online, bereits auf dem PC erschienen ist, müssen sich Spieler auf der PS4 und Xbox One noch ein bisschen gedulden. Wir verraten euch, wann Greymoor erscheint, was die Erweiterung kostet und welche Vorbesteller-Boni ihr noch bekommen könnt.

Wann erscheint Greymoor für PS4, Xbox One? Die neue Erweiterung zu ESO erscheint für die PS4 und Xbox One am Mittwoch, dem 10. Juni.



Ursprünglich war der Release einen Tag zuvor, am 9. Juni, geplant. Doch er wurde aufgrund der Beerdigung von George Floyd verschoben.

Um wie viel Uhr geht es los? Die Wartungsarbeiten für den Patch zu Greymoor sollen um 4:00 Uhr morgens unserer Zeit beginnen und werden voraussichtlich 7 Stunden später um 11:00 Uhr enden.



Allerdings kam es bereits beim PC-Release zu Problemen und Verzögerungen. Es wäre möglich, dass auch der Konsolen-Release nicht einwandfrei verläuft. Muss man Greymoor für PS4, Xbox One kaufen? Die neue Erweiterung müsst ihr einmalig käuflich erwerben. Sie ist, anders als DLCs, nicht in ESO+ enthalten.



Auf der PS4 könnt ihr Greymoor noch nicht vorbestellen. Die Erweiterung lässt sich erst zum Release am 10. Juni kaufen.



Im Xbox Store zahlt ihr für das Digitale Upgrade 39,99 Euro. Dieses setzt jedoch eine gekaufte Version von ESO voraus. Greymoor in Kombination mit allen anderen bisherigen Erweiterungen kostet 59,99 Euro. Die digitalen Collector’s Editions kosten jeweils 10 Euro mehr. Was für Vorbesteller-Boni gibt es? Wer die Erweiterung Greymoor noch vor dem Release bestellt, erhält verschiedene Boni, darunter ein neues Kostüm, einen Begleiter, eine Schatzkarte für das westliche Himmelsrand und ein Festenbrecher-Kriegspferd.



Um die Vorbesteller-Boni auf der PS4 zu erhalten, genügt es, Greymoor zwischen dem 10. und 22. Juni zu kaufen.

Die Vorbesteller-Boni zu Greymoor.

Greymoor punktet mit coolen Events und viel Nostalgie

Was bietet Greymoor? Mit der neuen Erweiterung kommen Gebiete aus dem westlichen Himmelsrand und die Schwarzweite ins Spiel. Die Fläche der Erweiterung soll dabei die größte bisher sein.

Außerdem erwarten euch:

Eine düstere Hauptgeschichte und viele schaurige Nebenquests, die zusammen 30 Stunden neue Erzählung enthalten sollen.

Die Gramstürme/Hawworstorms – Ein Gruppen-Event in der offenen Welt.

Das neue Antiquitätensystem.

Die neue Mythische Ausrüstung.

Kynes Ägis, eine Prüfung für 12 Spieler.

Die Überarbeitung der Vampire.

Neue Gewölbe und offene Verliese.

Weitere Details zu den Inhalten findet ihr in unserer Übersicht zu Greymoor.

Das neue Antiquitäten-System ist eines der Highlights der Erweiterung.

Lohnt es sich? Wer bisher gerne The Elder Scrolls Online gespielt hat, wird an der neuen Erweiterung kaum vorbeikommen. Doch Greymoor spricht eine weitere Zielgruppe an: die Fans von Skyrim.

Die Erweiterung setzt stark auf den Nostalgie-Faktor und bringt bekannte Orte wie Einsamkeit oder die Schwarzweite. Außerdem lässt sich das MMORPG sehr gut allein spielen, wenn man von einigen Dungeons und Prüfungen für 12 Spieler absieht. Die Masse der Spieler, die in die neuen Gebiete strömten, soll einer der Gründe gewesen sein, warum es zu den Release-Problemen kam.

MeinMMO-Autor Jürgen Horn hat Greymoor bereits angespielt und die Zeit sehr genossen. Ihm machen die Gramstürme sogar mehr Spaß als der Kampf gegen Drachen in Elsweyr.