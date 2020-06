ESO: Der Start von Greymoor war eine Katastrophe – Daran hat’s gelegen

The Elder Scrolls Online hatte massive Probleme zum Start von Greymoor. Es gab Login-Probleme, Bugs und so mancher Spieler bekam Zugang zum neuen Kapitel, ohne es gekauft zu haben. Was da alles schief lief und wie das gefixt wurde, erklärte nun ZeniMax-Chef Matt Firor in einem offenen Brief.

Was ist bei ESO passiert? Zum Launch von Greymoor gab es ordentlich Probleme und tagelang gab es mindestens eine Downtime mit Serverwartung und Hotfixes. Grund für die scheinbar endlosen Probleme war eine Verkettung von mehreren Faktoren. Was genau da schief lief, erklärt der ESO-Chef Matt Firor höchstselbst.

ESO-Chef Matt Firor

Problem 1 –Skyrim für alle!

Das war das erste Problem: Kaum waren – Stunden nach dem geplanten Start – die Server endlich online, machte sich große Verwirrung breit. Denn manche Spieler kamen trotz Kauf und Vorbestellung nicht in das neue Gebiet im westlichen Skyrim. Andere hingegen, die Greymoor nicht gekauft hatten, konnten fröhlich im neuen Kapitel herumtollen und sogar die begehrten Preorder-Boni abstauben. Das lag laut Firor an einer fehlerhaften Einstellung der Testserver-Settings:

Das erste Problem, auf das wir am Dienstagmorgen stießen, passierte etwa zwei Minuten nachdem wir die Server geöffnet hatten: Wir hatten die „PTS-Flag“ auf Live-Accounts gesetzt, so dass jeder Zugang zu Greymoor hatte, ob er es gekauft hatte oder nicht. Wir mussten also die Server abschalten und alles wieder in Ordnung bringen – wir hatten die ganze Woche über mit einigen Nachwirkungen zu kämpfen, da einige Benutzer in der Schwebe waren, weil sie es gekauft hatten, aber nicht dorthin reisen konnten. Wir haben uns um fast alle dieser Fälle gekümmert, aber bitte wendet euch an den Kundendienst, wenn ihr immer noch Probleme habt.

Erst durfte quasi jeder nach Skyrim reisen, auch wenn er Greymoor nicht hatte.

Problem 2 – Die Ladescreens des Todes

So kam das nächste Problem zustande: Das Problem mit den fehlerhaften Greymoor-Käufen war noch verschmerzbar, aber es kam schon das nächste Ärgernis auf. Denn Greymoor hatte dank der neuen Skill-Linie des Antiquitäten-Systems eine Menge neuer Achievements. Das wäre an sich nicht schlimm gewesen, doch ein Bug sorgte dafür, dass Charakter-Aufzeichnungen viel öfter gespeichert wurden, als vorgesehen. Das Ergebnis war eine massive Überlastung des Systems:

Diese beiden Faktoren zusammen bedeuteten, dass die Speicherzeiten mit der Zeit anstiegen und alle Charakter-Lade- und -Speicherzeiten sich anstauten, was zu unendlichen Ladebildschirmen, Zeitüberschreitungen beim Zonenwechsel von einem Ort zum anderen usw. führte. Es dauerte eine Weile, bis wir die Ursache gefunden und behoben hatten, aber am Mittwochnachmittag (nach einer weiteren Wartung am Morgen) war sie behoben.

Problem 3 – Der Lag aus der Hölle

Dieses Problem kam als nächstes: Die obigen Probleme waren schon genug, um jedem Entwickelteam graue Haare wachsen zu lassen. Doch ESO kam nicht zur Ruhe. Denn grausiger Lag plagte zuweilen die Spieler, so dass Kämpfe fast unspielbar waren. Das lag an den folgenden Ursachen:

Als Nächstes stand das Problem des „Zonen-Lag“ an, das bis Freitag andauerte, wo jede Instanz einer Zone immer langsamer reagierte, je mehr Spieler diese Instanz betraten. Dies war ein Fehler bei den Kampfsynergien – je öfter man sich in großen Kampfsituationen befand (PvP, Dungeons, Trials, Harrowstorms usw.), desto mehr verstopfte es die gesamte Zone und sie wurde „laggy“. Dieser Fehler war für uns besonders entmutigend, weil wir im Update 26 eine Reihe von Korrekturen zur Leistungsverbesserung eingebaut hatten, aber dieser Synergy-Bug überdeckte sie alle und machte sie damit zunichte. Nach vielen Untersuchungen und Analysen haben wir das Problem gefunden und behoben. Die Wartungsarbeiten am Freitagmorgen enthielten den Fix, und am Ende des Freitags war alles endlich gefixt.

Gerade die epischen Gramstürme brachten die Server durch einen Lag-Bug in die Knie.

So geht’s weiter: Matt Firor ist froh, dass die schlimmsten Probleme durch die harte Arbeit seines Teams gefixt werden konnten. Außerdem werden die Fixes auch Teil der neuen Releases von Greymoor auf PS4 und Xbox am 9. Juni und dem lang angekündigten Stadia-Launch am 16. Juni 2020 sein. Es gibt also gute Hoffnungen, dass der Release von Greymoor auf diesen Plattformen besser laufen dürfte als auf dem PC.