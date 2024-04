ESO Entwickler über das Metaverse von Facebook: „Niemand wird eine virtuelle Welt spielen, wenn es nichts zu tun gibt“

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

The Elder Scrolls Online feiert dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum und auch davor gab es schon viele verschiedene MMORPGs, die das abdeckten, was Meta mit ihrem Metaverse möchte. Ob das Metaverse irgendwann mal alle MMORPGs ablösen wird, bleibt abzuwarten. Facebook Chef Zuckerberg zeigte zuletzt, wie sein Metaverse aussehen könnte: Chef von Facebook zeigt sein „immersives“ Metaverse – Gamer befürchten, dass es Wirklichkeit werden könnte

Ich denke, das Entscheidende ist, dass die Metaverse-Diskussion des letzten Jahres sehr stark eine technische Diskussion war, was in Silicon Valley sehr wichtig ist, wenn man nach Investitionen sucht. Aber niemand wird eine virtuelle Welt spielen, wenn es nichts zu tun gibt, also handelt es sich wirklich um eine Diskussion über Inhalte und Systeme. Die Technologie gibt es schon ewig. Vielleicht sind AR-Brillen neu, aber wir haben die Technologie, virtuelle Welten seit Jahrzehnten auf Monitoren anzuzeigen, und das ist der eigentliche Zauber.

Ist das Metaverse ein MMORPG? Nein, nicht wirklich, aber dennoch lohnt es sich den Vergleich, den ESO Kreativdirektor Matt Firor aufbringt, anzuschauen. Im Metaverse soll man sich ein 2. Leben aufbauen, Häuser kaufen, seinen Avatar anpassen und mit anderen Menschen interagieren. All das gibt es in verschiedenen MMORPGs schon seit Jahren.

Was ist das Metaverse? Das Metaverse ist eine virtuelle Welt aus dem Hause Meta, zu dem auch Facebook und Instagram gehört. Das Metaverse soll den Benutzern ermöglichen, in eine zweite Welt abzutauchen und dort ein virtuelles Leben zu führen. Auch Häuser und Grundstücke soll man dort kaufen können, aber für ganz reales Geld.

In The Elder Scrolls Online können Spieler bereits seit 10 Jahren in eine virtuelle Welt abtauchen. Facebook versucht das Gleiche mit dem Metaverse zu erreichen, doch ein Entwickler ist skeptisch.

