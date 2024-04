Ein Spiel auf Steam erfindet Russisch Roulette neu, hat 96 % positive Reviews, kostet nur 3 €

Layben beschreibt das Spiel in seinem Steam-Review perfekt: „Der Dealer hat mich gerade verhaftet, all sein Bier getrunken, alle Zigaretten geraucht, dann eine abgesägte Schrotflinte genommen und sich selbst erschossen …“

Was mögen die Spieler an Buckshot Roulette? Die Spieler mögen vor allem die Einfachheit des Spiels. Das Spiel ist schnell kapiert und die Runden dauern nicht lang. Für unter 3 Euro haben die meisten hier einige Stunden Spaß gefunden. Die Atmosphäre im dunklen Nebenzimmer eines Nachtclubs und die Möglichkeit wirklich weit zu kommen, sorgen bei den Spielern für gute Unterhaltung.

In dem 1vs. 1-Titel müsst ihr jede Runde entscheiden, ob ihr einen Schuss auf euren Gegner oder euch abfeuert. In der Schrotflinte ist scharfe und nicht scharfe Munition enthalten.

Was ist das für ein Spiel? Buckshot Roulette ist ein Indie-Spiel vom Entwickler Mike Klubnika. Im Spiel sitzt ihr im Hinterzimmer eines Nachtclubs und spielt eine abgefahrene Version von Russisch Roulette. Abgefahren heißt hier, dass der Entwickler sich einige Items und neue Mechaniken einfallen lassen hat, um das Spiel nicht mehr ganz so zufällig zu gestalten.

