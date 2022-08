Chef von Facebook zeigt sein „immersives“ Metaverse – Gamer befürchten, dass es Wirklichkeit werden könnte

Mark Zuckerberg, der Chef von Meta und Facebook, hat ein Bild von seinem großen Metaverse-Spiel gezeigt. Doch die User zeigen sich enttäuscht und fassungslos. Denn das Metaverse von Facebook sieht ziemlich hässlich aus.

Um was genau geht es? Facebook entwickelt seit ein paar Jahren ein eigenes Metaverse. Das Metaverse ist wie ein „virtuelles Universum gedacht, in dem Menschen und Firmen visuell dargestellt sind und miteinander in Interaktion treten und Geschäfte machen.“ (via pcgamer.com).

Horizon Worlds soll das Spiel von Facebook sein, wo ihr euch mit Freunden treffen könnt und mit eurem eigenen Avatar durch die Welt wandern könnt und soll genau so ein Metaverse bieten.

Doch schon zu Beginn hatte es laute Kritik an dem Projekt gegeben. Es sehe einfach nicht schön aus und viele fragten sich, wo bloß das ganze Geld bleibe, welches der Mutterkonzern Meta in dieses Projekt stecke.

Denn Facebook soll immerhin mittlerweile 10 Milliarden Euro in das Projekt investiert haben. Doch bereits kleine Indie-Projekte sehen grafisch deutlich ansprechender aus. Mit seinem neusten Screenshot aus Horizon Worlds hatte Zuckerberg nun wieder für Aufregung gesorgt.

Zuckerberg zeigt Screenshot, doch der entsetzt viele Gamer

Um was für ein Bild geht es? Das Bild zeigt Marks Avatar mit leblosen Augen in einer leeren Landschaft, die nur von einer kleinen Version des Eiffelturms und der Kathedrale Tibidabo in Barcelona bevölkert wird.

Und genau dieses Bild macht viele User fassungslos. Oder wie es PCGamer etwas sarkastisch formuliert: „Alles, was es [Horizon Worlds] vorzuweisen hat, ist ein Zuckerberg mit Babypuppengesicht, der vor einem Miniatur-Eiffelturm schwebt.“

Warum sprechen alle von „Second Life“? Viele User vergleichen Zuckerbergs Projekt mit „Second Life.“ Das ist ein Spiel, welches vom Studio Linden Lab stammt. Die hatten da Spiel ursprünglich 2003 unter dem Namen Linden World veröffentlicht. Hier könnt ihr ebenfalls euren Avatar erstellen und durch eine digitale Welt wandern, euch mit Leuten treffen oder Ding erschaffen.

Und viele Leute erklären, dass sogar das bald 20 Jahre alte Spiel besser aussehe als das, was Zuckerberg da auf seinem Screenshot zeige und dem er da so begeistert sei. Die Community nimmt da auch kein Blatt vor den Mund.

Wie reagiert die Community? Die Community reagiert ziemlich fassungslos über das, was man dort sehen kann. Denn schließlich könnte dieses Metaverse, was Zuckerberg dort zeigt, noch Wirklichkeit werden.

Schließlich habe man nach den Jahren Entwicklung und dem vielem investierten Geld mehr erwartet. So spottet etwa ein User auf reddit:

Es sieht so aus, als hätte Mark Zuckerberg Ready Player One gesehen und gedacht, dass er dieses Universum mit MS Paint nachbauen könnte.

Andere User erklären, dass es von Meta nie die Absicht gewesen sei, hochwertigen Content zu liefern. Denn man selber wolle nur den Server und die Werkzeuge bieten, den vollwertigen Content müssten die User selber liefern:

(…) Er hat die Server und die Plattform eingerichtet, ein Mii und ein paar 3D-Cliparts hinzugefügt und verlässt sich voll und ganz darauf, dass seine Nutzer 100 % der hochwertigen Inhalte erstellen.

Auch der Chef von Steam hat seine eigene Meinung zum Metaverse. So glaubt er, dass viele Personen, die jetzt von Metaverse reden, keine Ahnung hätten, sagte er. Die hätten wohl nie ein MMO gespielt.

