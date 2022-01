Die harte Kritik an NFTs im Gaming ist unfair – Sie sind mehr als Mikro-Transaktionen

Mit NFTs lassen sich digitale Objekte zu einzigartigen Gegenständen umwandeln. Der Trend erreicht das Gaming und trifft auf viel Gegenwind. MeinMMO-Autor Maik Schneider sieht die Entwicklung allerdings positiv und erkennt großes Potenzial in der Technik, die hinter den NFTs steckt: Blockchain.

NFTs (Non-Fungible Token) haben in der Gaming-Community viel Staub aufgewirbelt. Mit dieser Technik lassen sich aus digitalen Objekten wie Bilder, Codezeilen oder auch Güter in einem Spiel einzigartige Gegenstände erstellen. Diese Aussicht kommt bei vielen Spielern nicht gut an.

Da gibt es Kritik über den Umwelt-Aspekt, weil die Erstellung von NFTs eine Menge Strom verbraucht. Die enge Verknüpfung mit den Kryptowährungen führt zudem dazu, dass NFTs als reine Geldanlage für Reiche und Spekulations-freudige Zocker angesehen werden.

Viele Spieler haben die Befürchtung, dass ihr liebstes Hobby durch die fortschreitende Monetarisierung zu einer Art Nebenberuf mutiert, in dem sich alles um Profite und die wertvollsten NFTs dreht.

Insgesamt halte ich die aktuell sehr harte Kritik an der neuen Technik jedoch für überzogen. Denn NFTs sind sehr viel meh, als nur Spekulations-Objekte mit einer Aussicht auf schnellen Profit. Sie sind der Einstieg des Gamings in die Blockchain-Technologie.

Nun oute ich mich als Fan von NFTs und Blockchain-Lösungen im Gaming. NFTs und Blockchain haben das Potenzial, Spiele und das Internet allgemein für uns alle sicherer machen.

Mehr zum Autor Maik Schneider: Wenn es ein Themengebiet gibt, das unseren freien Autor ebenso fasziniert wie Gaming, dann ist es Wirtschaft.



Vor seiner Karriere als Autor absolvierte Maik eine kaufmännische Ausbildung und ein Studium der Wirtschaftswissenschaften. Die Blockchain-Technologie hat er dabei von Anfang an mit großem Interesse verfolgt.

Mehrwert der Blockchain: Es geht um Sicherheit

Beginnen wir mit ein paar Hintergründen zur Technik hinter NFTs.

Es geht darum, digitalen Objekten eine nachvollziehbare Signatur zu verpassen, die das Objekt einzigartig macht. Das können Bilder oder Videos sein, aber zum Beispiel auch kaufbare Cosmetics in Videospielen.

Dabei geht es nicht nur darum, ein ganz bestimmtes Objekt komplett einzigartig zu machen. Es kann auch viele Kopien des einen Objektes geben, die dann alle NFTs sind. Oder nur das Original ist ein NFT und es ist erlaubt, Kopien davon zu erstellen.

Wichtig ist die nachvollziehbare Signatur. Dadurch lässt sich das digitale Objekt einem zweifelsfreien Eigentümer zuordnen. Dazu wird die Blockchain-Technologie verwendet.

Durch diese besondere Art der Datenspeicherung lässt sich eine bisher unerreichte Sicherheit vor Manipulationen im Internet erreichen.

Grob gesagt, prüfen sich die Blöcke einer Blockchain gegenseitig auf Fehler und es entsteht eine große Kette mit Daten, die aufeinander aufbaut.

Ist ein Glied in der Kette fehlerhaft, erkennt die Technik den Fehler und lässt das neue Glied nicht zu. Alle Daten müssen zueinander passen.

Teile der Blockchain prüfen sich gegenseitig und liegen auf mehreren Computern oder Netzwerken.

Dazu sind Blockchains generell dezentral organisiert. Die Daten liegen nicht nur auf einem Server, sondern jeder berechtigte Teilnehmer kann sich die Blockchain oder Teile davon herunterladen und ansehen.

Will also jemand das System manipulieren, müssen gleich mehrere Blöcke verändert werden. Da die Blöcke jedoch zusätzlich auf unzähligen Computern und Netzwerken liegen, müssten auch diese Blöcke verändert werden.

Durch diese simplen Prinzipien – gegenseitige Prüfung der Kette und dezentrale Speicherung – ist die Blockchain so innovativ. Die hohe Manipulationssicherheit ist der fortschrittlichste Aspekt der Technik.

In Zeiten, in denen sich Hacker sogar Zugriff auf unseren Toaster verschaffen können, haben Blockchains das Potenzial, solche digitalen Übergriffe zu verhindern. Die alten Systeme stoßen hier an ihre Grenzen.

Allgemein bekannt wurde die Blockchain-Technik durch Kryptowährungen. Das System ist so sicher, dass ganze Währungen darauf basieren. Die beiden größten sind dabei „Bitcoin“ und „Ether“. Die Blockchain fungiert als eine Art Zentralbank dieser Währung.

Und genau diese hohe Sicherheit machen Blockchain-Technologien wie NFTs für das Gaming so wertvoll.

WoW: 27-Jähriger ist heute Milliardär, weil Blizzard vor 12 Jahren einen Helden nerfte

Doppelte Spekulation führt zu verständlichem Misstrauen

NFTs stehen in der Kritik aufgrund ihrer Nähe zu den hochspekulativen Kryptowährungen. Aktuell werden viele NFT-Transaktionen über die Ethereum-Blockchain abgewickelt, auf der gleichzeitig die Kryptowährung „Ether“ läuft.

Das hat einen doppelten Spekulations-Charakter:

Das NFT selbst kann an Wert gewinnen oder verlieren

Die Ether-Token, die man mit einem Verkauf erhält, können ebenfalls im Wert steigen oder fallen

Kritik an dieser Konstruktion ist durchaus berechtigt. Wer will schon ein hochspekulatives Element in seinem Spiel haben? Das lockt Investoren an, die Geldmittel aufwenden, um aus dem System ihren Profit zu schlagen.

Ich habe viele Kommentare von NFT-Artikel auf MeinMMO gelesen und besonders diese enge Verbindung von Kryptowährungen bereitet Lesern Sorgen. Es geht darum, dass sich der eigene Gaming-Konsum ändern könnte – auf negative Weise.

So schreibt BavEagle auf MeinMMO: „Demnächst ist Gaming dann kein Freizeithobby mehr, sondern ein Nebenjob inklusive Marktanalysen und stündlichem Check des Börsenkurses von NFT-Items“.

Auch QWLU macht sich Sorgen, was passiert, wenn mehr monetäre Werte in einem Spiel vorhanden sind: „Heute sieht man ja schon AFK-Bots, die nur joinen und leveln, um Skins und ähnliches zu farmen. Wie wird das dann aussehen, wenn das Zeug sogar ein bisschen Wert hat …?“.

Und ich gebe unseren Lesern recht. Derzeit werden Spiele und Systeme entwickelt, mit einer engen Verflechtung von NFTs und Kryptowährungen. In solchen Spielen würde genau das passieren: Risikobereite Spekulanten nehmen Einfluss auf die Wirtschaft eines Spiels.

Aber NFTs sind noch so viel mehr als spekulative Mikrotransaktionen und die finanzielle Grundlage für große Bot-Farmen.

Trennt man jedoch die Gedanken hinter NFTs und Blockchain von den volatilen Kryptowährungen, dann hat man eine innovative Speichertechnik, die mehr Sicherheit und Individualismus ins Gaming bringen könnte.

Blockchains und NFTs können so viel mehr

Die Blockchain-Technik gibt es schon ein paar Jahre und immer mehr Unternehmen setzen auf dieses Speicherformat – ganz ohne Kryptowährungen im Schlepptau.

So bietet das Technologie-Unternehmen IBM eigene Blockchain-Lösungen an, mit der Unternehmen ihre Buchhaltung sicherer und effizienter gestalten können (via IBM.com). Da geht es nicht darum, den nächsten Token zu schürfen und das schnelle Geld zu machen.

Es geht um Sicherheit, Transparenz und Effizienz. Natürlich möchte IBM daran verdienen. Aber das ist keine Spekulation, sondern ein modernes Angebot einer sicheren und manipulationsfreien Daten-Organisation.

Unternehmen bauen und organisieren ihre eigene Blockchain, die dann zum Beispiel Lieferketten speichern und übersichtlich darstellen. Je nach Bedarf können User einen bestimmten Teil der Blockchain einsehen.

Als Verbraucher bekommen wir zum Beispiel Infos über die Produktionsstätten und den Weg, den ein Gut zurückgelegt hat. Der Schlüssel für den Zugang ist ein NFT, das wir zusammen mit dem Produkt bekommen.

Beispiel einer Blockchain-basierten Lieferkette – NFT als QR-Code. Quelle Oliver Wyman

Solche Blockchains werden auch nicht nach dem „Proof of Work“-Prinzip erstellt, das den Stromverbrauch der aktuell größten Blockchains in die Höhe treibt (Token-Mining).

Diese sicheren Systeme lassen sich auf viele Anwendungen im Internet übertragen. Je mehr die Blockchain-Technologie dann im Laufe der Zeit standardisiert wird, desto eher kommt es zu „Cross-Chain“-Anwendungen, in denen die Daten von einer Blockchain mit einer anderen interagieren.

Der echte Durchbruch der Technologie ist indes noch nicht gelungen. NFTs sind das Vehikel, mit dem dieser Durchbruch im Gaming und anderswo gelingen könnte.

Geschichte wiederholt sich – Vergleich zum Internet

Zahlungsströme suchen in der Regel den Weg des größten Profits und wenn Blockchains auch abseits der Kryptowährungen finanzielle Vorteile bringen, dann lohnt es sich eher, auf die Technologie zu setzen.

Die derzeitigen spekulativen Auswüchse führen zu mehr Aufmerksamkeit – über beinahe alle Branchen hinweg. Unternehmer befassen sich mit der Technologie Blockchain und entdecken, neben dem schnellen NFT-Geld, auch die sicherheitstechnischen Vorteile.

Ganz ähnlich war es zum Start des großen Internet-Hypes auch. Unternehmen pumpten massive Investitionen in den neuen Markt, bauten Server-Kapazitäten auf, die niemand brauchte und erzeugten die sogenannte „Dotcom-Blase“.

Die Preisblase platzte, viele Werte gingen verloren. In Deutschland blieb besonders der herbe Verlust vieler Privat-Investoren durch Käufe der „T-Aktie“ im Gedächtnis. Diese „Volksaktie“ erreichte einen Höchststand von etwas mehr als 100,- € stürzte auf knapp 8,- € ab.

Aber die geschaffenen Server-Kapazitäten der “Dotcom-Blase” waren noch da und machten kostenlose Service-Angebote im Internet wie beispielsweise MeinMMO erst möglich. Davor musste man tatsächlich für den Traffic bezahlen, den Besucher auf einer Website verursachten.

An einem ähnlichen Punkt steht die Blockchain mit NFTs. Die Grenzen der Märkte werden ausgelotet, die Möglichkeiten der Technologie erprobt. Neue Blockchains entstehen und verschwinden, andere setzen sich durch, arbeiten womöglich sogar zusammen.

Ob es dann zum Platzen einer Krypto-Blase kommt oder nicht – das Wissen um die Blockchain-Technologie hat sich verbreitet, die Vorteile gegenüber alten Systemen in Sachen Sicherheit, Effizienz und Anpassbarkeit können überzeugen.

Fazit: Profit ist wichtig für neue Technologien – Neubewertung aber auch

Ich denke, die harsche Kritik an den NFTs ist unfair. Die Technik ist nicht Schuld an übertriebenen Spekulationen, es sind die Menschen, die dahinter stehen.

Schon jetzt gibt es unzählige Spiele, die sich über Pay-2-Win-Mechaniken finanzieren – Stichwort „Freemium“. Wenige zahlungskräftige Kunden pumpen viel Geld in ein Spiel, das viele andere kostenlos genießen – dafür aber mit weniger Erfolg oder zumindest mit weniger Funkeln.

Schon jetzt gibt es Spiele, in denen „Play-2-Earn“ eine große Rolle spielt, also das Geld verdienen mit Grinden. In ärmeren Ländern versorgen sich ganze Familien über solche Systeme.

Deswegen halte ich Kritik für wichtig. Eure Meinungen haben dazu geführt, dass Pay-2-Win-Mechaniken einen schlechten Ruf haben. Eure Meinungen deuten Entwicklern den Weg in die Zukunft.

Es ist jedoch auch wichtig, offen gegenüber neuen Technologien zu sein.

Die Java-Schwachstelle „Log4j“ hat mal wieder gezeigt, wie anfällig unsere aktuellen Systeme sind und dass es Zeit wird, neue Sicherheits-Lösungen zu finden.

Über diese Schwachstelle können Hacker schadhafte Programm-Codes ausführen – und das teilweisen kinderleicht. Bei manchen Anwendungen reicht schon eine Nachricht in einem Chat, um den Code auszuführen.

Eine Verbreitung der Blockchain-Technologie wäre ein großer Schritt in die richtige Richtung und NFTs helfen dabei, die Technik der Öffentlichkeit näherzubringen und die Implementierung zu finanzieren.

Zwar waren auch Blockchains aufgrund von Java-basierten Tools von der Schwachstelle betroffen, doch die Kette kann durch einen Zugang nicht einfach komplett manipuliert werden.

Deshalb: Bleibt meinungsstark, aber auch fair. Bei NFTs und Blockchain geht es um mehr als nur Profit-Gier und Mirko-Transaktionen. Es geht auch um ein sicheres und geschütztes Internet.

Wir von MeinMMO wissen, wie kontrovers das Thema aktuell diskutiert wird. Schreibt uns gern eure Meinung dazu in die Kommentare. Beachtet jedoch unsere Regeln fürs Kommentieren.