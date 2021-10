Der Hexenmeister in Warlock hat den “Gebrechens”-Talentbaum. Wer den hauptsächlich skillt, setzt auf viele Schadens-über-Zeit-Zauber. In Raid muss man darauf achten, dass jeder Gegner die maximale Anzahl von Giften und Flüchen auf sich hat. Das ist ein eher strategischer Spiel-Stil: Diese Art von Warlock ist als “Dotlock” bekannt.

Ich habe mich in den Schlaf geweint und an dem Tag begriffen, welche Schrecken ein zentralisierter Dienst bringen kann. Ich entschloss mich, aufzuhören.

Ich wurde 1994 in Russland geboren, kam 2000 nach Kanada, wo ich in die Schule ging. Ich spielte glücklich World of Warcraft von 2007 bis 2010, aber eines Tages entfernte Blizzard den Damage-Teil meines liebsten Warlock-Zauberspruchs „Siphon Life“.

Was hat WoW damit zu tun? Buterin erklärt in einem biographischen Text (via about.me ):

Wie reich ist Vitalik Buterin? Am 4. Mai 2021 erklärte die Seite „Moneycontrol“ den 27-Jährigen zum jüngsten „Krypto-Milliardär“. Die Währung Ethereum war an dem Tag auf 3.000$ gestiegen, ein Wertzuwachs von 365% innerhalb eines Jahres. Buterin hält über 333.000 Einheiten der Kryptowährung, die er 2013 erdachte und die 2015 live ging.

Das Vermögen des 27-jährige Vitalik Buterin wird heute auf mindestens eine Milliarden US-Dollar geschätzt. Er ist einer der Gründe der Krypto-Währung Ethereum. Alles begann 2009, da wagte es Blizzard einen Zauberspruch seines Hexers in World of Warcraft zu entfernen.

