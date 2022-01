Der CEO von Square Enix kündigte in einem Brief an, dass die Firma 2022 einen großen Fokus auf die NFTs legen wird. In großen Teilen der Gaming-Community kam die Nachricht nicht gut an. Auch Fans von Final Fantasy XIV machten sich Sorgen über NFTs in ihrem MMORPG.

Das hat Square Enix angekündigt: Der CEO der japanischen RPG-Schmiede, Yosuke Matsuda, wandte sich in einem Neujahrsschreiben an die Investoren und Fans der Firma. Darin zählte er in groben Zügen auf, welche neue Schwerpunkte Square Enix im Jahr 2022 legen würde.

Matsuda sprach in dem Brief hauptsächlich über das Metaverse, NFTs und Blockchain-Games. Der CEO sieht in den Technologien und Features das Potenzial, die Zukunft des Gamings zu werden, die den Devs die Entwicklung neuer “selbsttragender Spiele” ermöglicht.

Basierend auf der Aufmerksamkeit, die Blockchain und NFTs 2021 erhalten haben, geht Matsuda von einem Wandel innerhalb der Gaming-Industrie aus. Entsprechend plant Square Enix an diesem Wandel teilzunehmen:

Ich verstehe, dass einige Spieler, die “spielen, um Spaß zu haben” und aktuell die Mehrheit bilden, ihre Skepsis gegenüber diesen neuen Trends geäußert haben und das ist auch verständlich. Allerdings glaube ich, dass es eine gewisse Menge an Leute geben wird, deren Motivation “spielen, um beizusteuern” ist. Damit meine ich, dass sie die Spiele aufregender machen wollen. Traditionelles Gaming hat dieser Gruppe von Spielern keinen expliziten Anreiz dafür gegeben. […] CEO von Square Enix, Yosuke Matsuda

NFTs sollen laut Matsuda daher auch den “User Generated Content” fordern, also Inhalte, die von den Spielern selbst erschaffen werden, um sich kreativ auszudrücken. Diese Art von Content kann nun durch NFTs belohnt und ermutigt werden, so der CEO.

Er bezieht sich dabei auch auf das “Play to Earn”-Konzept, das zum Beispiel MMORPGs wie MIR4 zugrunde liegt. Darin können Spieler durch Grind richtiges Geld verdienen.

FFXIV-Community ist besorgt um ihr MMORPG

Das sagen FFXIV-Spieler: In der FFXIV-Community hat die Nachricht von Matsuda Wellen geschlagen. Die Spieler auf reddit und in den offiziellen Foren zeigen sich besorgt darüber, dass die NFTs auch in ihrem MMORPG den Einzug feiern könnten.

In einem großen Thread mit über 3.700 Upvotes meldeten sich Spieler, die sich enttäuscht zeigten und strikt gegen dagegen aussprachen. Einige sprachen ihre Hoffnungen aus, dass der Direktor von FFXIV, Naoki Yoshida, es verhindern könnte, dass NFTs in FFXIV eingeführt werden würden. Andere hingegen warnten, dass Yoshida bei einer solchen Entscheidung nicht viel Mitspracherecht haben könnte.

Einzelne Spieler kündigten sogar an, dass sie ihre Abos abbrechen würden, wenn NFTs tatsächlich zu FFXIV kommen sollten.

Wenn sie den NFT-Kram in ein Haupt-FF-Spiel packen, dann bin ich raus. […] Wenn die NFTs in die Mobile-Spate von Square Enix verbannt werden, die nicht von der Division 3 [Entwickler von FFXIV] gemacht werden, dann werde ich sie ignorieren. Sobald es sich auf Dinge ausbreitet, die ich spielen oder kaufen könnte, bin ich raus. RekaAiA auf reddit (571 Upvotes)

In einem anderen Thread drohte ein Spieler halb-spaßhaft, dass er die Besitzer von NFTs im MMORPG in tödliche Flächenangriffe reinziehen würde. Der Thread erhielt über 6.600 Upvotes und viel Zustimmung.

Ein Teil der Spieler macht die NFTs außerdem auch indirekt für die Server-Probleme von FFXIV verantwortlich, die seit einigen Monaten herrscht und für extrem lange Warteschlangen beim Einloggen sorgte. In einem Brief an die Spieler erklärte Direktor Yoshida, dass die Probleme an dem weltweiten Mangel an Halbleitern für die benötigte Hardware liegen.

Und während er die NFTs nicht erwähnt hatte, sind sie in der Wahrnehmung einiger Spieler mitverantwortlich für die Halbleiterknappheit. Die für das Mining benötigten GPUs und CPUs werden von den Minern in großen Mengen aufgekauft und brauchen ebenfalls die knappen Halbleiter.

Präsident von Square Enix sagt, dass die Firma sich auf NFTs fokussieren wird, während ihr erfolgreichstes Spiel aller Zeiten aufgrund von Hardware-Knappheit mit Server-Problemen kämpft und den Verkauf einstellen musste.

In den offiziellen Foren wurde außerdem angemerkt, dass NFTs in FFXIV eine weitere Art der Monetarisierung in dem bereits zahlungspflichtigem MMORPG wäre:

Das Basis-Spiel und die Addons von FFXIV müssen gekauft werden

Es gibt ein monatliches Abo

Es gibt einen optionalen Cash-Shop mit kosmetischen Items und Level-Boosts und Story-Skips

Diverse Dienste wie Änderung des Aussehens vom Charakter oder Server-Transfer sind kostenpflichtig

Ein anderer Teil der Spieler sprach darüber, dass es unwahrscheinlich sei, dass NFTs zu FFXIV kommen könnten. Dafür fehle die notwendige Infrastruktur und es würde in dem Fall außerdem Probleme mit Steam geben. Das MMORPG ist dort erhältlich, doch Valve hat Blockchain-Spiele auf seiner Plattform verboten.

Das sind die Reaktionen: Auch außerhalb der FFXIV-Bubble gab es auf Social Media wie Twitter, in offiziellen Foren und auf reddit viele User, die der Nachricht über NFTs eher negativ gegenüber eingestellt sind. Am meisten wurde die Äußerung des CEOs bemängelt, dass SE sich bewusst ist, dass ein großer Teil der Spielerschaft gegen die NFT-Trends sei, die Firma aber dennoch in diese Richtung pushen möchte.

In den Kommentaren sprachen diese User darüber, dass Square Enix ihre Spiele nun zu Jobs umfunktionieren wolle, in denen Spieler Geld verdienen sollen:

“Warum sollte man Spaß haben, wenn man Geld verdienen kann?”

“Man kann durch die Anführungsstriche bei ‘spielen, um Spaß zu haben’ so richtig die Verachtung fühlen.” – ZoBo

“Spielen, um beizusteuern, klingt wie ein Slogan aus einem dystopischen Film.” – Pip Squeak

"2021: Wow, dieses Jahr war scheiße, aber 2022 wird ein erfrischender Neustrart. Erste Stunde von 2022: Der Präsident von Square Enix kündigt das Ende des Spaßes an."

Auch wurde bemängelt, dass der Brief vom CEO Matsuda nur “Signalwörter für Investoren” enthält und keine konkreten Anwendungsmöglichkeiten für NFTs in Square-Enix-Spielen auflistet, die diese Spieler spaßiger, innovativer und interessanter gestalten würden.

Die Reaktionen sind nicht überraschend. Der Publisher Ubisoft musste ihr Video über NFTs auf YouTube verstecken, weil es über 22.000 Dislikes bei nur etwas über 1.000 Likes erhalten hatte.

Was ist eure Meinung zu NFTs? Würdet ihr sie unterstützen, wenn sie in FFXIV implementiert werden sollten oder werdet ihr lieber die Finger davon lassen? Schreibt es uns in die Kommentare.