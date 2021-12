Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So reagiert Kan auf die Kritik: Die Gaming-Presse in den USA beäugt – wie viele Spieler – den aktuellen Trend zu NFTs kritisch. Vor allem die Seite Kotaku spottet immer wieder über NFT. Für sie ist es fast logisch, dass Käufer von NFT abgezockt werden. Die Autoren der Gaming-Seiten sehen vor allem die Umweltbelastung durch NFTs kritisch und ergötzen sich immer wieder daran, wenn sich ein NFT-Modell als Betrug herausstellt.

So reagiert die Firma: In einer Nachricht an die Käufer heißt es, es seien 373 Mitglieder der Community betrogen worden, die Hacker hätten 800 Sol im Wert von etwa 150.000 $ entwendet.

Das war die Idee seiner neuen Seite: Im Dezember eröffnete Justin Kan die Webseite „Fractal“, einen Handels-Platz für NFT. In einem Blogpost nannte er das den „Nächsten Schritt im Gaming“, durch NFT könne jetzt „unfassbarer Wert“ für Spieler und das Ökosystem generiert werden. (via medium )

