Das steckt dahinter: Auf Twitter schreibt etwa ein Nutzer: Er verstehe gar nicht, wie so ein Scam laufe. Man müsse nur “hässliche Pixel-Art” malen und irgendwer zahle einem 40.000 $ dafür? Jemand solle ihm einen Guide erstellen, wie man einen NFT-Scam aufzieht, dann kann er seinen Studienkredit abbezahlen (via twitter ).

Das ist das Problem mit dem Projekt: Wie die Seite Vice berichtet, sei der Chef des Projekts, ein gewisser „Evil Ape“, mit 2,7 Millionen US-Dollar in Ethereum abgehauen. Er habe sich das Geld in mehreren Transaktionen gesichert.

In der Welt der Kryptowährungen und NFTs spielte sich letzte Woche ein Drama ab. Leute hatten Kryptowährung im Wert von mehreren Millionen US-Dollar in die virtuellen Affen von „Evolved Apes“ investiert, aber der Entwickler soll mit dem Geld getürmt sein. Er soll Einheiten der Kryptowährung „Ethereum“ im Wert von 2,3 Millionen Euro erbeutet haben.

