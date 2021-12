Entwickler von Destiny 2 erklärt, warum der Gaming-Trend 2021 das Gaming schlechter macht

Ein Game-Designer von Destiny 2, Max Nichols, setzt sich mit dem Thema „NFT“ auseinander: Die Technik wird 2021 zum Trend-Thema im Gaming. Nichols erklärt, warum die Technik im Gaming nichts zu suchen hat. Sie bringe keine Vorteile und nur Nachteile.

Was ist das für ein neuer Gaming-Trend?

Die Technik NFT ermöglicht es, über die Blockchain, einzigartige digitale Objekte zu erstellen, die eine Art Serien-Nummer besitzen und frei gehandelt werden können. Die Idee ist es, dass diese Items nicht beliebig kopiert werden können, daher limitiert sind, dadurch „authentisch“ werden und den Wert besitzen, den Käufer ihnen beimessen. Dieser Wert kann sehr hoch werden – eine Pixel-Jacht ging neulich für 572.000 € weg.

Im Gaming sehen einige Publisher die Möglichkeit, über NFT neue Modelle zu entwickeln, durch die Spieler gezielt digitale Items kaufen und verkaufen können – etwa über Auktionen. Investoren sehen in NFTs eine Möglichkeit, um viel Geld zu generieren. Da geht es um Milliarden von US-Dollars.

Im Momente sind neue Firmen dran, Spiele um diese Technik herum zu entwickeln. Aber auch etablierte Publisher wie Ubisoft spielen mit der Idee, die Technik in ihre bestehenden Spiele zu integrieren und etwa „kosmetische Items mit Serien-Nummern“ zu veröffentlichen. Die Reaktion der Spieler auf diese Items ist generell eher negativ.

Game-Designer erklärt, NFTs hat im Gaming nur Nachteile, keine Vorteile

So reagiert Bungie auf den Trend: Bei Bungie hat der Chef-Entwickler, Joe Blackburn, ein Bild gepostet, welche NFT er liebt: Neue Fights gegen Tanks.

Eine Anspielung auf den Raid „Wrath of the Machine“, den er für Destiny 1 erschuf. Dort lieferten sich die Hüter einen Kampf mit dem Cyborg-Panzer Aksis.

Diese Ablehnung gegen NFT scheint bei Bungie verwurzelt zu sein. Der Game-Designer Max Nichols hat sich bereits im Oktober ausführlich mit NFT auseinandergesetzt und erklärt, dass die im Gaming nichts zu suchen hätten.

Nichols sagt sogar, NFTs seien schädlich fürs Gaming. Die wären umweltschädlich, würden sich für Betrügereien eignen und damit Betrüger bereichern, Selbst wenn man das alles ausblendet und sich nur auf die Sicht als Gameplay-Designer beschränkt, seien NFTs schädlich fürs Gaming.

Er erklärt:

Alle vermeintlichen Vorteile von NFTs, ein einzigartiges Item zu erschaffen und Spielern zu ermöglichen, Geld zu verdienen, seien nichts, wofür man NFTs bauche. Spieler würden seit Jahrzehnten mit Gaming Geld verdienen, indem sie Trading-Cards auf Steam oder Accounts auf Ebay verkaufen. „Einzigartige Items“ hingen am Code von Spielen, dafür brauche es keine NFTs oder energie-hungrige Techniken wie die Blockchain.

Als Nachteil von NFT sieht Nichols, dass sie eine „extrinsische Motivation“ ins Spiel bringen:

Die Leute spielen eigentlich, um Spaß zu haben – eine intrinsische Motivation, man spielt um der Sache selbst willen.

Mit NFTs würden sie dann auch spielen, um etwas zu verdienen – eine extrinsische Motivation, man spielt, um etwas zu erreichen, das mit der eigentlichen Tätigkeit nichts zu tun hat.

Forschung zeige, dass solche „extrinsischen“ Elemente die Befriedigung einer Handlung schmälern.

Nichols fragt: Wer glaubt ihr denn hat mehr Spaß an WoW? Ein Spieler oder ein Goldseller?

Geschäfts-Interesse beißt sich mit „Lass das bestmögliche Spiel machen”

Aus Sicht des Gameplay-Designers führen NFTs dazu, dass man ständig in einem Konflikt ist. Bei jeder Entscheidung müsse dann bedacht werden: Wie krieg ich Leute dazu, was zu kaufen? Die Priorität „Ich will das bestmögliche Spiel machen“, beißt sich mit einem zweiten, gleichwertigen Ziel.

Bei jedem Modell werde diese Idee zwar immer wieder von Geschäfts-Interessen beeinflusst und kompromittiert. Jedes Bezahlmodell habe Einfluss:

Bei Abo-MMOs muss der Content gestreckt werden.

Bei Arcade-Games brauchte man immer wieder Punkte, an dem Spieler hart versagen.

Bei Vollpreis-Titeln hätten Spieler genaue Erwartungen an die Länge des Spiels oder an die Grafik.

Doch früher, als Gameplay-Designer in den 90ern Vollpreis-Titel entwickelten, drehte sich zentral alles um die Frage: „Wie mache ich das Spiel so gut wie möglich?” Wenn NFTs weiter die Geschäfts-Interesse der Spiele-Entwicklern verstärken, sieht Nichols die Gefahr, dass der Fokus immer weiter von „Machen wir das Spiel so gut wie möglich“ wegrückt.

Nichols ist als Gameplay-Designer also überhaupt kein Fan von NFTs. Und die Meinung scheint man bei Bungie zu teilen.

Wie sieht man das anderswo? Es zeichnet sich ein Bild ab, dass Gameplay-Designer, die nah an den Fans sind, keine hohe Meinung von NFTs haben. Der Chef des beliebten „Path of Exile“ soll zu der Idee von NFTs gesagt haben: Die sollen sich verpissen.

Warum NFTS dennoch ein Thema sind, dass uns 2022 beschäftigen wird, sieht man an anderen Meldungen im Bereich des Multiplayer-Gamings:

