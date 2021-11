Jemand zahlt 572.000 € für eine NFT-Pixel-Jacht in einem Spiel, das noch nicht draußen ist

Das Spiel erschien 2012 für iOS und Android. 2015 kam es für den PC. Das “The Sandbox Metaverse” ist allerdings eine neue Entwicklung, die am 29. November in die Alpha überging. Die Yacht existiert also in einem Spiel, das noch nicht offiziell erschienen ist.

Die Entwickler selbst sagen: “The Sandbox ist eine virtuelle Welt, in der Spieler ihr Spiel-Erlebnis bauen, besitzen und mit ihm Geld verdienen können, in der “Thereum Blockchain”.

Die Seite „PCGamer“ schreibt etwas nüchterner, das sei ein Spiel mit „low-fi aesthetic“, das auf der Blockchain basiert und an Roblox erinnert. Im Spiel werden User-generierte Inhalte verkauft und das in riesigen Dimensionen.

Ein anonymer Nutzer hat sich die „The Metaflower Super Mega Yacht“ geleistet, ein NFT-Objekt in „The Sandbox“. Er hat dafür 149 ETH bezahlt, die Kryptowährung ist umgerechnet etwa 650.000 $ oder 572.000 € wert. „The Sandbox“ wird aktuell als führendes „Metaverse“-Game gesehen, steckt aber noch in der Alpha.

