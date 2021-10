Enigma gilt auf Tier-Listen von Diablo 2 als „die beste Rune im Spiel überhaupt“ oder gehört zumindest zu den Top 5 neben Runenwörtern wie Leaf, Stealth, Faith oder „Heart of the Oak.“ Das Runenwort ist etwa für einen der besten Paladin-Builds überhaupt nahezu Pflicht .

Die Besonderheit des Items ist es, dass sie relativ niedrige Anforderung an die Stärke eines Nutzers stellt, aber extrem viel „Vereidigung“ bietet. Die Rüstung wird daher vor allem von Klassen bevorzugt, die wenig Punkte in Stärke stecken.

Das neue Action-RPG von Blizzard, Diablo 2: Resurrected , stammt eigentlich aus dem Jahr 2000. Daher sind in dem Spiel noch Dinge möglich, die es in modernen MMORPGs kaum noch gibt: Wie den Handel von gefundenen Items über eBay. Im deutschen eBay verkauft jemand jetzt eine ganz besondere Rüstung für 2.350 € im Sofortkauf oder 1.600 € als Mindestgebot.

