Im englischsprachigen eBay will ein Nutzer 250 $ (gut 213 €) für die „Ber-Rune“: Die gilt in Diablo 2 schon immer als die wertvollste Rune, weil sie in verschiedenen mächtigen Runenwörter Verwendung findet.

Was findet man jetzt auf eBay? Diablo 2 Resurrected ist erst am 23. September 2021 erschienen. Aber schon jetzt nach wenigen Tagen finden sich erste Items auf eBay:

Insert

You are going to send email to