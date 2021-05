Seit September 2016 arbeitet der Speedrunner und Twitch-Streamer Alex „MrLlamaSc“ Sementelli an einer Mission: Er spielt Diablo 2, um dort jedes Einzelne der 386 einzigartigen Items zu finden. Seit zwei Jahren suchte er nach dem letzten Item, einem besonders seltenen Stab. Er übertrug seine Abenteuer auf YouTube und Twitch. Jetzt findet die Suche nach dem heiligen Gral ein Ende.

Was ist der heilige Gral in Diablo 2? Mit dem „Heiligen Gral“ bezeichnet man die Suche nach jedem einzelnen einzigartigen Item im Grundspiel Diablo 2 und der Erweiterung „Lord of Destruction.“

Diablo 2 hat 386 einzigartige Items. In einer Excel-Liste sind alle aufgezeichnet (via. docs.google)

Die seltensten Items haben eine Wahrscheinlichkeit von etwa 0,0033 % – also 1 zu 30348, selbst bei hohem Magic Find und Drops von Baal auf Hölle, wie ein Diablo-Gelehrter auf reddit ausführt (via reddit).

Die 3 seltensten Items in Diablo 2 sind:

Darfkforce Spawn

Wang Song’s Lesson

Astreon’s Iron Ward

Seit 2 Jahren suchte Twitch-Streamer nur noch ein einziges Item

Das hat der Spieler gemacht: Der Streamer und Diablo-2-Speedrunner „MrLLamaSC“ hatte sich im September 2016 zur Aufgabe gesetzt, alle 386 einzigartigen Items in Diablo 2 zu finden.

Das klappte soweit auch ganz gut, aber: Seit 2 Jahren fehlte ihm nur noch „Wang Song’s Lesson“, ein elitärer Unique-Stab mit Item-Level 86, also eins der seltensten Items im Spiel.

Der Stab gibt +5 zu allen Skills, Mana-Regen und einige Bonus-Werte. Aber das war alles nicht so wichtig: Hauptsache MrLlamaSC findet endlich das Item.

Diablo 2: Resurrected als Remaster – Alles, was ihr zum Release wissen müsst

Das war der große Moment: Das letzte Item hat er jetzt tatsächlich gefunden. Ihr könnt hier den Moment sehen, als er das Item in Empfang nimmt und praktisch sofort in Ekstase fällt, aufsteht, schreit, den Stuhl umwirft und sich das T-Shirt vom Leib reißt, während er verzückt grinst.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Wie war seine Reise bis dahin? Der Streamer hat in einer Reihe „Holy Grail Sorc“ immer wieder mehrstündige Videos auf YouTube hochgeladen. Am Ende war er bei Video 71. Zudem hat er seine Abenteuer in Diablo 2 auf Twitch übertragen. Im letzten Jahr hat er über 1.400 Stunden mit Diablo 2 und Diablo 2: Lord of Destruction auf Twitch verbracht (knapp 4 Stunden pro Tag).

Er hat sich extra eine Zauberin für die Aufgabe erstellt und ist voll auf „Magic Find“ gegangen, doch selbst mit diesem Build dauerte es schier endlos, bis er die Liste wirklich abgearbeitet hatte und den heiligen Gral fand.

Das Item-System in Diablo 2, was MrLlama so in Beschlag genommen hatte, wurde vor etwa 25 Jahren erfunden:

Väter von Diablo erklären, wie sie den Loot in Videospielen erfanden, der uns süchtig macht