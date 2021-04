Spieler enttäuscht über Gegner-Design in Diablo 2: Resurrected – „Nicht wie das Original“

Die ersten Tester dürfen schon fleißig die Alpha von Diablo 2: Resurrected spielen. Zuschauern fallen optische Veränderungen am Gegner Blutrabe auf, die ihnen nicht schmecken.

Was ist los bei Diablo 2? Am 8. April starteten für einige Streamer bereits die Tests für Diablo 2: Resurrected. Das Remaster kündigte Blizzard auf der diesjährigen BlizzCon an und erntete dafür viel Lob. Im Prinzip spielt ihr das alte Diablo 2 erneut, doch mit verbesserter Grafik und einigen Quality-of-Life-Änderungen.

Während die neuen Effekte der Zauber gefeiert werden, kommt das Design von Blood Raven bei den Spielern nicht so gut an. Da hätte man sich zu weit von dem Original entfernt, schreiben Spieler.

Unterschied zwischen Remake und Remaster

Bei früheren Leaks zu Diablo 2 war von einem Remake die Rede. Doch Diablo II: Resurrected ist ein Remaster. Ein Remaster basiert technisch gesehen auf dem Grundgerüst des ursprünglichen Spieles. Es wird optisch verbessert und bringt ein paar optionale Komfort-Funktionen.

Ein Remake hingegen wäre eine von Grund auf neu entwickelte Version des Ursprungstitels.

“Sie sieht schlechter aus, nur in besserer Auflösung”

Das ist der Vergleich: Im reddit zu Diablo ist gerade die Alpha von Diablo 2 das große Thema. Ein Thread dreht sich dabei um das Design von Blutrabe. Sie ist einer der Gegner in Akt 1, im Lager der Jägerinnen. Für eine Quest sollt ihr sie umlegen.

Dabei steht das Design im Vordergrund. Nutzer Cat5kable schreibt, dass Blutrabe im Remaster gereift ist und vergleicht mit einem Vorher/Nachher-Bild, was sich optisch veränderte.

Diese Bilder zeigt Cat5kable als Vergleich (via reddit.com)

Das sagt ein Teil der Community: Der Thread ist beliebt und sammelte bereits über 480 Kommentare (Stand: 9. April um 11:20 Uhr). Der Nutzer Jman5 schreibt (via reddit.com), dass er nie wusste, dass Blutrabe eine Maske aus dem Kopf eines Raben trägt. “Ich frage mich, welche anderen Details von ikonischen Charakteren auftauchen werden, die durch die niedrige Auflösung verborgen waren”, schreibt er. Andere fügen hinzu, dass das nicht nur eine Maske sei, sondern tatsächlich der Kopf eines Raben.

Andere schreiben

“Gut oder nicht. Das ist nicht mal annähernd nah an der originalen Blutrabe.”

“Als jemand, der tausende von Stunden Diablo 2 spielte, wüsste ich ohne Kontext nicht mal, was ich hier sehe”

“Das ist ganz und gar nicht so, wie meine Phantasie die Lücken gefüllt hat. Das gefällt mir nicht.”

“Ziemlich enttäuscht von dieser Änderung. Es repräsentiert das alte Modell nicht wirklich gut.”

“Ehrlich gesagt finde ich, dass sie viel schlechter aussieht, nur in besserer Auflösung”

“Um ehrlich zu sein werde ich wohl die Originale Grafik statt der neuen 3D-Grafik beim Spielen wählen. Blizzard nimmt so viele künstlerische Freiheiten, wenn es um die Charaktere im Spiel geht.”

Außerdem beschweren sich Spieler darüber, dass es körperliche Veränderungen bei Blutrabe gab. So soll der Brustumfang deutlich verringert worden sein.

Wie kommt die Grafik an?

Das wird gelobt: Abgesehen von den Details bei Blutrabe gibt es viel Lob für die Grafik von Diablo 2: Resurrected. Vor allem die Zauber-Animationen erhalten viel positiven Zuspruch.

Sehen könnt ihr die neuen Effekte in diesem Clip aus dem Stream von Monsters and Explosions mit unseren Kollegen Julius Busch und Ann-Kathrin Kuhls.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Auch auf YouTube liest man viel Lob zum Remaster von Diablo 2. IGN veröffentlichte ein 16-Minuten-Video mit Gameplay aus der technischen Alpha (via YouTube.com). Darunter schreiben Spieler:

“Die Musik! So nostalgisch”

“Ich hatte schon vergessen, wie gut der Soundtrack ist”

“Das sieht großartig aus”

“Sieht fantastisch aus. Warum also denken alle neuen Spiele des Genres, dass sie eine helle Neon-Farbpalette und explodierende Neon[-farben] brauchen, die den Bildschirm bedecken?”

“Das sieht überragend aus”

Jetzt wollt ihr am liebsten selbst loslegen und in der Alpha die neuen Effekte und überarbeiteten Gegner sehen? Mit etwas Glück könnt ihr das schon dieses Wochenende. Sollte Blizzard euch für den Test nicht auswählen, habt ihr bei MeinMMO die Chance auf Loot in Form von Game-Keys.

Wir verlosen heute Keys für die Alpha von Diablo 2: Resurrected, aber beeilt euch