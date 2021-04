Der erste Alpha-Test von Diablo 2 Resurrected läuft für die ersten Tester und wir von MeinMMO haben für euch eine besondere Verlosung.

Das könnt ihr gewinnen: Das Remaster des beliebten Klassikers Diablo 2 war für viele ja wohl das Highlight der vergangenen BlizzCon 2021 und viele Fans können es kaum abwarten, sich endlich wieder nach Sanktuario begeben und massenweise Dämonen abschlachten zu können.

In Zusammenarbeit mit Blizzard verlosen wir daher 9 Zugangs-Keys für den ersten technischen Alpha-Test von Diablo 2 Resurrected, der dieses Wochenende stattfinden wird.

Was sind die Inhalte der Alpha? Die Inhalte der Alpha werden folgendermaßen aussehen:

Akt I The Sightless Eye und Akt II The Secret of the Vizjerei

Die Klassen Amazone, Barbar und Zauberer sind spielbar

Der Test wird noch die alten Cinematics enthalten, wobei neue geplant sind

Der Test wird keine Multiplayer-Inhalte bieten, auch wenn diese ebenfalls geplant sind

Beachtet außerdem: Der Test findet erst einmal nur auf dem PC und nicht auf den Konsolen statt.

Während der Alpha wollen die Entwickler vor allem das Feedback der Spieler sammeln und verschiedene Features testen. Euer Fortschritt wird daher weder in spätere Tests noch in das fertige Spiel übernommen.

Wann läuft die Alpha? Der Alpha-Test zu Diablo 2 Resurrected beginnt heute, um 16:00 Uhr deutscher Zeit. Er läuft das gesamte Wochenende und endet am Montag, 12. April, um 19:00 Uhr. Einige Streamer durften schon seit dem 8. April spielen.

Wie kann ich mitmachen? Um an der Verlosung teilzunehmen und in den Lostopf reinzukommen, müsst ihr unter diesem Artikel einen Kommentar verfassen:

Schreibt uns, welche Klasse ihr Diablo 2 Resurrected nach Release als Erstes spielen werdet und warum

Die Verlosung endet heute, am 9. April 2021, um 16:00 Uhr, also beeilt euch!

Die Gewinner werden anschließend per Zufallsverfahren ausgelost. Die Codes werden danach an die E-Mail-Adresse zugeschickt, die ihr hier bei MeinMMO bei der Erstellung eures Accounts angegeben habt. Checkt also gründlich eure Postfächer.

Für die Verlosung gelten unsere Nutzungsbestimmungen zu Gewinnspielen:

Viel Glück!