Blizzard hat als große Ankündigung auf der BlizzCon 2021 das Remaster zum ARPG-Klassiker Diablo 2 versprochen. Das hat viele Leute begeistert, selbst jene, die das Spiel im Original nie gezockt haben. Einer davon ist MeinMMO-Autor Benedict Grothaus. Warum weckt das 21 Jahre alte Spiel so großes Interesse?

Was ist Diablo 2 Resurrected? Das Remaster war die große Ankündigung der BlizzCon 2021. Obwohl die Convention bei euch zum größten Teil nicht gut ankam, ist die Neuauflage von Diablo 2 etwas, auf das sich viele freuen.

Trotz der Abneigung vieler Zuschauer gegenüber der Remasters und Classic-Versionen ist Diablo 2 sogar das Thema, das am häufigsten positiv diskutiert wird, etwa hier auf MeinMMO. Das Erstaunliche daran ist, dass daran noch nicht einmal die Nostalgie schuld ist.

Viele Interessierte, die mit Diablo 2 nie etwas zu tun hatten, freuen sich auf Resurrected. Auch ich gehöre dazu. Zwar spiele ich gerne zwischendurch Hack‘n‘Slays, aber Diablo 2 hat mich damals nie packen können. Irgendwie war ich zu sehr mit anderen Spielen beschäftigt.

Wie vermutlich viele Diablo-Spieler heute, kam auch mein Einstieg erst mit Diablo 3, das mich gefesselt und begeistert hat. Bis heute habe ich sicherlich mehrere hundert Stunden auf zig Dämonenjägern angesammelt.

Da ich Diablo 3 schon so gut fand, hat es mich damals überrascht, dass trotzdem so viele Spieler Diablo 2 besser fanden. Das scheint bis heute so zu sein und mein Interesse am Vorgänger teilen viele neue Spieler. Wie kommt’s?

Diablo 2 erstmals auf PlayStation, Xbox und Switch

Das steckt in Diablo 2 Resurrected: Einer der größten Pluspunkte für das Remaster dürfte sein, dass Diablo 2 mit Resurrected auf mehr Plattformen erscheint. Der originale Titel war nur auf dem PC und dem Mac spielbar. Resurrected erscheint für:

PlayStation 4 und PlayStation 5

Xbox Series X|S und Xbox One

Nintendo Switch

PC (Windows)

Da bereits Diablo 3 als Konsolen-Version erschien, dürfte allein hier schon eine große Menge an Spielern stecken, die sich für den Vorgänger interessiert. Wer die Reihe auf PlayStation oder Xbox angefangen hat, interessiert sich mit Sicherheit für die Wurzeln des ARPGs.

Die Entwickler arbeiten daran, auch die Controller-Steuerung für das Remaster gut zu machen.

Wen soll Diablo 2 damit ansprechen? Die Entwickler selbst sagten bereits, dass Resurrected auch die Leute abholen soll, die erst nach dem Release von Diablo 2 geboren sind. Klar, wer jetzt erst 20 ist oder wie ich irgendwo an der 28 kratzt, der hatte zu seiner Kindheit mit Diablo einfach wenig zu tun.

Dazu kommt, dass die Bedienung von Diablo 3 mit dem Controller immer wieder gelobt wird. Offenbar spielen sich Hack‘n‘Slays mit einem Gamepad echt gut, warum dann nicht auch Diablo 2? Auf dem Sofa zockt es sich halt gemütlicher als im Stuhl vor dem PC.

Dazu bietet Diablo 2 Cross-Progression. Wer etwa auf der Switch zockt, kann unterwegs weiterspielen und dann zu Hause auf eine andere Plattform seiner Wahl wechseln. Mobiles Gaming wird immer relevanter und diese Umsetzung ist zumindest ein Schritt in Richtung Moderne.

Eine moderne Grafik für einen alten Klassiker

Ein weiterer großer Pluspunkt ist die neue Optik von Diablo 2 Resurrected. Die Neuauflage lässt sich mit überarbeiteter 3D-Grafik und sogar in 4K-Auflösung spielen. Mit den alten Sprites und dem pixeligen Look hat das nichts mehr gemein.

Für Puristen ist so etwas vernachlässigbar, aber gerade jüngere Gamer sind schlicht bessere Optik gewohnt. Mit einem alten Spiel kann nicht jeder etwas anfangen, egal, wie viel Spaß es macht. Nicht umsonst sind Retro-Games eher eine Nische.

Mit dem Remaster kann sich Diablo 2 aber locker mit eigentlich neueren Diablo 3 messen. Wie „zeitgemäß“ der neue Look ist, lässt sich diskutieren. Zumindest aber ist er für Grafik-Fetischisten schon eine ganze Ecke ansprechender als die Version von 2000.

Übrigens: Wer das Remaster spielen und trotzdem den Retro-Flair haben will, kann jederzeit wechseln. Diablo 2 Resurrected bietet die Option, zwischen alter und neuer Grafik nach Belieben zu wechseln.

Diablo 2 Resurrected hat Optisch echt was vorzuweisen.

Nicht nur Nostalgie, sondern ein Stück Videospielgeschichte

So wichtig war Diablo 2: Was aber der eigentliche Grund für das Verlangen nach Diablo 2 ist, zumindest für mich, ist dessen Bedeutung. Diablo 2 galt und gilt als Meilenstein der ARPG-Geschichte. Viele Spiele später im Genre haben sich an Diablo 2 orientiert.

Diablo 2 erhielt mehrere Auszeichnungen und wurde im Erscheinungsjahr 2000 sogar ins Guinness-World-Records-Buch aufgenommen als das am schnellsten verkaufte Computerspiel aller Zeiten. Es wurde später allerdings mehrmals übertroffen.

Trotzdem diente das Spiel als Inspiration für viele moderne ARPGs, die vermutlich ohne Diablo 2 nie so erfolgreich geworden wären. Path of Exile etwa spricht genau die gleichen Spieler mit seiner Optik und seinen Mechaniken an, Magic: Legends erscheint noch 2021 als neues Hack‘n‘Slay mit eigenen Ideen und dem Grundprinzip von Diablo.

Dabei blieb die Diablo-Reihe immer irgendwie besonders. Kein anderes ARPG konnte den düsteren, brutalen und blutigen Gothic-Flair so gut herüberbringen. Viele haben es deswegen gar nicht erst versucht.

Die Diablo-Reihe ist bekannt für seine düsteren Welten und Diablo 2 macht das meiner Meinung nach besser als Diablo 3.

Lohnt es sich, Diablo 2 zu spielen? Ganz subjektiv: Ja. Auch, wenn das Spiel mit 40 € einen ordentlichen Preis vorlegt, wird es mir das wert sein. Ich will erleben und erfahren, warum so viele Spieler so verdammt fasziniert von Diablo 2 sind.

Für jeden, der Diablo 2 bisher noch nicht gespielt hat, gilt vermutlich das gleiche wie für mich. Wer sich für ARPGs interessiert, der sollte sich Resurrected nicht entgehen lassen, denn irgendwoher muss die Begeisterung für das Spiel ja kommen.

Im Interview auf der BlizzCon 2021 mit dem Twitch-Streamer und Diablo-2-Spieler MrLlamaSC sprach dieser etwa darüber, dass er noch bis heute lieber Diablo 2 als Diablo 3 spielt. Dementsprechend dürfte es auch recht viele Nostalgiker geben, die das Spiel einfach noch einmal sehen wollen – nur mit besseren Features wie etwa globalen Servern.

Ein großer Pluspunkt ist außerdem, dass Diablo 2 mit dem Remaster leichter mit Freunden spielbar ist. Im Jahr 2000 waren Internet-Verbindungen noch nicht so verbreitet wie heute. Jetzt, mit Resurrected, wird der Online-Koop viel leichter umsetzbar. In unserem Artikel findet ihr mehr zum Gameplay und Koop von Diablo 2 Resurrected.

Kein Fehler wie Warcraft 3, sondern Profis am Werk

Wer macht Diablo 2 Resurrected? Die Entwickler, die sich dem Diablo-2-Remaster widmen, sind Vicarious Visions. Die haben schon zuvor für die Remasters von Crash Bandicoot N. Sane Trilogy und Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 gesorgt.

Diese Spiele kamen gut an und haben offenbar genau den Nerv getroffen, den sich Spieler von einem Remaster erhofft haben. Der Geist der Spiele blieb erhalten und neue Features und Grafik haben das Spielgefühl abgerundet.

Dementsprechend groß ist die Hoffnung – auch bei mir – dass Resurrected ebenfalls ein Hit wird. Insbesondere, da Blizzard selbst sich mit dem letzten Remaster zu Warcraft 3 ziemlich schlecht angestellt hat.

Warum ist das etwas Gutes? Anfang 2020 erschien Warcraft 3 Reforged. Obwohl sich viele Freunde von Strategiespielen mangels Warcraft 4 auf das Remake gefreut haben, hinterließ das Projekt einen faden Nachgeschmack.

Warcraft 3 Reforged war ein Alptraum, besonders für Multiplayer-Spiele. Von den erwarteten und teilweise benötigten Features wie Ranglisten fehlten einige. Die Leistung war ebenfalls nicht ganz das, was sich Fans von Reforged versprochen haben.

Die Spieler waren damals enorm sauer auf Blizzard wegen des Remasters und Teile der Community sind wohl deswegen noch immer skeptisch gegenüber Neuauflagen.

Diablo 2 scheint sich hier aber rausnehmen zu können. Das Team ist ein ganz anderes und der Diablo-Chef selbst sagt, das Desaster um Warcraft 3 sei vor seiner Zeit gewesen. Diablo 2 Resurrected distanziert sich vom Reforged-Desaster – ob es liefern kann, bleibt nun abzuwarten. Ich freue mich darauf!