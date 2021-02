Was verbessert sich? Grafiken können, mit Ausnahme der Switch, in bis zu 4K-Auflösungen dargestellt werden. Selbst die 27 Minuten Cinematics überarbeitete Blizzard, damit sie im neuen Glanz erstrahlen. Dazu kommen Quality-of-Life-Verbesserungen wir das automatische Aufheben von Gold oder das leichtere Vergleichen von Items.

Das ist bekannt: Wenn ihr wollt, könnt ihr Diablo 2: Resurrected zusammen mit Freunden spielen. Blizzard nahm dazu extra ein paar Verbesserungen an den Features vor und passte sie ganz den modernen Blizzard-Spielen an. Bedeutet, wenn ihr auf eurer Freundesliste jemanden seht, der gerade Diablo 2 spielt, könnt ihr ihm eine Anfrage senden. Wenn der Freund will, kann er diese annehmen und ihr tretet dann seinem Spiel bei.

Freunde der Nostalgie horchten auf, als es sich in der Vorstellung plötzlich um Diablo 2 drehte. Blizzard kündigte die Remaster-Version Diablo 2: Resurrected an und zeigte ein paar Szenen und Screenshots dazu.

Was wurde gezeigt? Während der BlizzCon 2021 verkündete man Neuigkeiten zum Diablo-Franchise. In Diablo 4 darf man sich über die Rogue-Klasse freuen , die nun als viertes angekündigt wurde.

