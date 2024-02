Diablo 2: Speedrunner findet ultra-seltenes Item mitten im Rekordversuch, verkauft es sofort

Die Twitch-Streamer Kano hat sich auf Speedruns in Diablo 2 und Diablo 4 spezialisiert. Insgesamt hat er auf Twitch über 3.000 Stunden mit diesen Spielen zugebracht. Nach all dieser Zeit wurde er nun mit einem ultra-seltenen Drop belohnt.

Was war das für ein Rekordversuch? Der Speedrunner „Kano“ versuchte sich mit seinem Assassinen am 7. Februar 2024 an einem Weltrekord in Diablo 2: Resurrected. Der Australier ist einer der führenden Speedrunner zum Spiel (via speedrun.com).

Streamer findet seltenes Item nach mehr als 3.000 Stunden

Was hat er da gefunden? Inmitten eines Dungeons und umgeben von Gegnern entdeckte der Streamer etwas Glitzerndes zwischen all dem Loot: eine Zod-Rune. Dieses ultra-seltenre Item droppt in Diablo 2 bestenfalls mit einer Chance von 1:2,9 Millionen (via d2runewizard).

Die Zod-Rune wird weitgehend als seltenstes Item im Spiel akzeptiert, auch wenn manche die Unique-Rüstung Tyrael’s Might vorne sehen. Für Kano war es nicht nur die seltenste Rune, die er je in einem Speedrun erhalten hat. Er sagt, dass es seine erste Zod-Rune überhaupt gewesen sei – und das bei über 3.000 Stunden in Diablo 2 allein auf Twitch (via TwitchTracker).

Was machte der Streamer mit seinem Schatz? Ganz der Speedrunner hielt Kano nicht lange inne, um den Moment und seinen seltenen Loot zu genießen. Vielmehr ergriff er rasch die Flucht und versilberte das seltene Stück umgehend beim nächsten Händler für 35.000 Gold.

Trotz ihrer unglaublichen Seltenheit ist die Zod-Rune nämlich nur bedingt nützlich und kann nur für 2 Runenwörter genutzt werden: „Odem der Sterbenden“ und „Besessenheit“. Für Kano war es in diesem Moment also wohl einfach wertvoller, liquide zu sein. Für einen neuen Weltrekord reichte es trotz dieser Finanzspritze leider nicht.

Derartig seltene Items spielen auch im D2-Enkel Diablo 4 noch eine Rolle. Die Wahrscheinlichkeit, eines der begehrten „Uniques“ zu erhalten, ist geradezu teuflisch gering. Umso ärgerlicher ist es dann, wenn man das gute Stück einmal in den Händen hält und feststellen muss, dass es gar nicht so toll ist:

