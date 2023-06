Diablo 4: Spieler hat Irrsinns-Glück und findet ultra-seltenes Schwert, aber irgendwie ist es doch eine Niete

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Falls ihr gar nicht wisst, worum es sich bei den Uniques handelt, sollte euch folgender Beitrag weiterhelfen: „Uniques“ in Diablo 4: Das sind die besonders starken Items und so bekommt ihr sie

Wo hat der Spieler das Item her? „ Der Großvater“ stammt aus einer Event-Truhe von der Höllenflut. Dabei handelt es sich um ein besonderes Ereignis, dass zu vorgegebenen Zeiten stattfindet. Wir müssen „Anomale Glut“ sammeln, um die Truhen namens „Gequältes Geschenk“ zu öffnen . In diesen kann sich „Der Großvater“ befinden.

Diese Werte sind vor allem deshalb so ärgerlich, weil die Chance auf eines der seltensten Uniques sowieso schon so selten ist. User staebles meint im entsprechenden reddit-Beitrag, dass bislang erst fünf Drops bekannt seien:

Was ist das Problem? Die Uniques droppen mit zufälligen Werten innerhalb einer vorgegebenen Reichweite. „Der Großvater“ kann beispielsweise in einem Bereich von 42,0 bis zu 84,0 Prozent mehr Schaden austeilen. Welcher Wert das fallengelassene Schwert hat, wird erst mit dem Drop festgelegt.

