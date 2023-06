In Diablo 4 gibt es besonders mächtige Truhen mit vielen Legendarys – So findet ihr sie

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Außerdem enthalten die Geschenke der Geheimnisse in der Regel mehr Legendarys als die regulären. Wo ihr dort oft nur eines findet, fallen bei den Geheimnis-Truhen in der Regel zwischen 3-5 Legendarys. Das lohnt sich etwa, wenn ihr:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Normalerweise sind diese Geschenke an bestimmte Slots gebunden wie Schmuck, Waffen, Kopfschutz usw. Ihr könnt also gezielt Loot suchen, was einige Vorteile mit sich bringt . Je nach Slot zahlt ihr zwischen 75 und 150 Glut.

Was sind das für Truhen? Höllenfluten sind einer der Engame-Inhalte von Diablo 4 , die ihr ab Weltstufe 3 betreten könnt. In bestimmten Abständen wird ein Gebiet der Welt von Dämonenhorden überrannt, sodass die Gegner stärker werden und besonderer Loot zu finden ist.

Während der regelmäßig auftauchenden Höllenfluten in Diablo 4 gibt es seltene Kisten, die in der Regel mehr Loot enthalten als andere im Gebiet. Die Spieler haben nun alle bisher bekannten Fundorte zusammengetragen.

Insert

You are going to send email to