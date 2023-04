Diablo 4 setzt im Endgame auf ein fantastisches Loot-Feature, das mich schon bei The Division 2 überzeugt hat

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Die Erfahrung hat oft gezeigt: Spieler machen das, was ihnen am meisten bringt und nicht unbedingt das, was ihnen am meisten Spaß macht. „Targeted Loot“ kann helfen, diesen Umstand zu mildern. Aber es kann auch alles schlimmer machen.

Möchte man „effizient“ spielen, also die beste Ausrüstung so schnell wie möglich sammeln, dann geht nichts über die Aktivitäten mit „Targeted Loot“.

Ich empfand das System als rundum fantastisch. In einer bestimmten Mission waren die Dropchancen etwa für „Handschuhe“ stark erhöht. War ich auf der Jagd nach Handschuhen, habe ich an diesem Tag die Mission tot-gegrindet oder ein bestimmtes Gebiet der Open World.

Danach sprachen wir über die „Höllenflut Events“ in der Open World, die es mir ermöglichen, vorher zu wissen, welche Art von Gegenstand ich für den Abschluss bekomme. Da war mir klar: Es gibt tatsächlich „Targeted Loot“ in Diablo 4.

