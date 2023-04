2.800 Leute haben uns gesagt, ob ihnen Diablo 4 eine Vorbestellung wert ist

Nach den beiden Beta-Wochenenden wollten wir von euch wissen, ob ihr Diablo 4 schon vorbestellt habt, noch kaufen werdet oder es komplett lasst. Hier ist, was ihr uns verraten habt.

Um diese Umfrage gehts: Im März fanden an zwei Wochenenden je eine geschlossene und offene Beta statt, bei denen Spielerinnen und Spieler sich einen eigenen Eindruck von dem Action-RPG machen konnten. Nun geht’s für die Entwickler und die Community in den Endspurt zum Release am 6. Juni.

Zu diesem Anlass haben wir euch gefragt, ob ihr Diablo 4 überhaupt kaufen werdet oder es sogar schon getan habt. 2.815 von euch haben uns dabei in einer Umfrage ihre Antwort gegeben.

Hier sind die Ergebnisse:

“Ja, ich habe schon vorbestellt” – 37,09 % (1.044 Stimmen)

“Ich werde es kaufen, aber nicht vorbestellen” – 13,96 % (393 Stimmen)

“Nein, ich werde es nicht kaufen” – 13,89 % (391 Stimmen)

“Ich werde es nur bei einem Sale kaufen” – 13,82 % (389 Stimmen)

“Ich weiß es noch nicht” – 10,8 % (304 Stimmen)

“Ja, ich werde es noch vorbestellen” – 10,44 % (294 Stimmen)

Mit 47,58 % wird also fast die Hälfte von euch Diablo 4 vorbestellen oder hat es sogar schon getan. Dieser Teil der Community kann’s wohl kaum erwarten, das Spiel zu spielen.

Weitere 25,78 % werden das Spiel zwar kaufen, aber nicht vorbestellen. Sie werden zwar nicht früher loslegen können, weil Easly Access ein Vorbesteller-Bonus ist, aber dafür bleiben ihnen auch die Kinderkrankheiten wie Bugs und Server-Probleme erspart. 13,82 % wollen außerdem keinen vollen Preis für Diablo 4 zahlen und werden es erst in einem Sale erwerben.

Etwa 10,44 % der Community sind sich noch unsicher, ob sie Diablo 4 kaufen werden und 13,89 % haben sich dagegen entschieden. Dieser Teil unserer Leserinnen und Leser hat kein Interesse an dem Spiel, selbst wenn es im Sale sein sollte.

Kaufen, nicht kaufen oder sogar erfarmen?

Das stand in euren Kommentaren: In den zahlreichen Kommentaren unter unseren Umfragen zu Diablo 4 habt ihr uns von euren Kaufplänen erzählt. Während manche bereits vor langer Zeit vorbestellt haben und bei der Vorbesteller-Beta mitmachen konnten, wollen anderen noch abwarten.

Ja, habe schon die PC-, XSX- und PS5-Versionen vorbestellt. So konnte ich die letzten beiden Wochenenden auch ausgiebig Cross-Play und Cross-Save/-Progression ausprobieren. Hat wunderbar funktioniert. […] Von der Steuerung her muss ich sagen, hat mir Maus + Tastatur viel besser gefallen als die Controller-Steuerung, welche ich als sehr ungenau empfand. Gerade bereichsspezifische Dots und Angriffe können mit Controller nur sehr wage in eine Richtung und nicht wie am PC exakt platziert werden. Mihari

Einer der Hauptgründe, die gegen das Vorbestellen genannt wurden, sind der Preis des Spiels von 70 € in Verbindung mit dem Cash-Shop und dem Season-Modell. So manchem von euch war das dann doch zu viel Asche, die man in Diablo 4 investieren kann oder gar muss, um Spaß zu haben.

Zudem gibt es weiterhin große Befürchtungen bezüglich der Inhalte des Cash-Shops. Zwar versicherte Blizzard in der Vergangenheit immer wieder, dass es sich dabei nur um kosmetische Items handeln wird, doch Fans bleiben weiterhin skeptisch.

Ich werde es höchstens in einem Sale mit deutlich reduziertem Preis kaufen. 70 € ist für dieses Spiel viel zu teuer, meiner Meinung nach. Hinzu kommt dann noch der Item-Shop und der Battlepass. […] Lasazarr

Es gibt aber noch einen weiteren Weg, Diablo 4 vorzubestellen. Dabei müsst ihr keinen Cent für das Spiel zahlen, benötigt aber einen Account bei WoW und das Addon Dragonflight. Mit dem Verkauf von Gold kann man sich nämlich Guthaben im Battlenet zusammensparen.

Unser Leser Stimme aus dem Off (und wahrscheinlich so einige andere Leserinnen und Leser) hat genau diesen “Trick” verwendet.

Hatte in einem vergangenen Artikel gesagt, dass ich den Preis komplett unverschämt finde (nach wie vor). Nun ist es aber so, dass es ziemlich einfach war zu Beginn von Dragonflight Millionen an Gold zu machen und somit konnte ich mir Diablo 4 durch den Tausch von WoW-Token in B-Net Guthaben holen, und habe dies auch schon vor einiger Zeit getan. Habe beide Beta-Wochenenden angetestet und freue mich nun auf den Release. Stimme aus dem Off

Habt ihr das Ergebnis erwartet oder hat’s euch überrascht? Bis zum Release von Diablo 4 verbleiben nur noch wenige Monate. Habt ihr das Spiel selbst vorbestellt oder werdet ihr dem Beispiel der skeptischen User folgen und abwarten?

Verratet es uns in den Kommentaren.

Experten haben über 50 starke Items in Diablo 4 entdeckt, die ihr eigentlich erst spät finden sollt