Diablo 4 Beta: Wolfsbündel auf Stufe 20 nicht erhalten – Wie bekommt man die Belohnung?

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Ihr behaltet euren Fortschritt in der zweiten Woche, wenn ihr bereits in der Vorbesteller-Beta unterwegs wart. Nach der Beta werden all eure Charaktere jedoch gelöscht, ihr behaltet nur die erspielten Belohnungen.

Ihr braucht für die Geschenke nicht einmal das Max-Level 25 zu erreichen. Wir haben auf MeinMMO bereits einen Guide erstellt, wie ihr trotzdem schnell auf das geforderte Level 20 kommt: Diablo 4: Schnell leveln in der Beta – So sichert ihr euch die Belohnungen .

Wie bekomme ich die Beta-Belohnungen? Vorerst gar nicht, die insgesamt drei Belohnungen bekommt ihr erst mit dem Release von Diablo 4 am 06. Juni . Wundert euch also nicht, wenn die gewünschten Geschenke nicht auf Stufe 20 zur Verfügung stehen.

