Diablo 4: Lilith Statuen mit Map – Alle 28 Standorte in der Beta

Die Lilith-Statuen sind eine großangelegte Sammelaufgabe, die auch im vollen Spiel einiges an Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Doch die Werte-Boni sind nicht ohne. Und da man für alle Charaktere sammelt, bekommt ihr einen kräftigen Wert-Boost selbst für neu erstellte Spielfiguren.

Habt ihr Spaß an der Beta, ist das allerdings eine nette Aufgabe, um noch etwas länger in der Beta mit eurer bevorzugten Klassen zu spielen.

Was bringen die Statuen? Die Fortschritte der Beta werden nicht ins fertige Hauptspiel übertragen, abgesehen von ein paar optischen Kleinigkeiten . Es ist also im Moment eher eine Beschäftigungstherapie.

In der Beta von Diablo 4 erforscht ihr das Gebiet „Zersplitterter Gipfel“. Hier lassen sich insgesamt 28 Lilith-Statuen finden, die Account-weite Werte-Boni liefern. Hier findet ihr eine Map mit allen Standorten in der Beta.

