Diablo 4: Alle Belohnungen vom Server Slam und wie ihr sie am schnellsten bekommt

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

So kommt ihr schnell an die Belohnungen: Um Stufe 20 zu erreichen, reicht es schlicht, die Inhalte der Beta zu spielen. Ein paar Quests und Dungeons zu erledigen, bringt euch immer weiter. Insgesamt solltet ihr selbst mit einem gemütlichen Spielstil nicht viel länger als 4 Stunden brauchen. Wenn ihr richtig Gas gebt, sollten 2-3 Stunden reichen. Tipps findet ihr hier:

Ihr habt dazu allerdings nur bis zum 14. Mai um 21:00 Uhr Zeit, denn so lange läuft der Server Slam. In unserem Hub findet ihr alle Infos zum letzten Test vor dem Release von Diablo 4 .

Der Server Slam ist die letzte Beta vor dem Release von Diablo 4 und die letzte Möglichkeit, die exklusiven Belohnungen fürs Spiel abzustauben. MeinMMO erklärt, was ihr abgreifen könnt und wie ihr das am besten macht.

