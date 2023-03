Diablo 4: Die besten Builds für jede Klasse mit Skillung und Gameplay

Diablo 4 befindet sich in der offenen Beta und viele suchen nun nach den besten Builds. MeinMMO zeigt euch, wie ihr jede Klasse am besten spielt.

Was finde ich hier? Wir stellen euch die besten Builds für jede Klasse vor, die wir bisher selbst testen oder bestätigen konnten. Dabei sind aktuell ausschließlich Builds für Stufe 25 enthalten, das Max-Level für die Open Beta von Diablo 4.

Zu jedem Build findet ihr eine kurze Beschreibung, wie sich die Klasse damit spielt sowie ein Gameplay-Video, damit ihr einen Eindruck vom Spielstil bekommt. Talente, Fähigkeiten und Legendarys im Detail findet ihr dann im verlinkten Guide.

Die Liste wird über die Zeit erweitert, wenn wir weitere Builds finden, die wir vorstellen können. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, was ihr spielen wollt, findet ihr hier eine Übersicht, welche Klasse am besten zu euch passt.

Die besten Builds für den Barbaren

Bluten-Barbar mit Selbstheilung

Als Barbar setzt ihr darauf, verschiedene Waffen zu nutzen. Der Bluten-Build von MeinMMO-Redakteur Maik Schneider setz dabei darauf, Gegner mit vielen Stapeln des Blutungs-Debuffs zu belegen.

Ihr mäht damit durch eine Horde Feinde und lasst sie langsam ausbluten. Für viele Feinde reicht es, einfach zu warten und weiterzuziehen. Dabei heilt ihr euch auch noch kräftig gegen.

Übrigens: So wechselt ihr als Barbar die Waffe. Wie der Build aussieht, seht ihr hier:

Die besten Builds für den Druiden

Bären-Druide mit Begleitern

Beim Druiden bin ich mir noch nicht ganz sicher, welcher Build tatsächlich am stärksten ist. Im Moment arbeite ich an einem Build, der darauf abzielt, dass ihr selbst als Tank in einer Horde Feinde steht und diese langsam zermürbt.

Für den Schaden an einzelnen Gegnern sorgen dann eure Wolfsbegleiter oder andere Spieler in der Gruppe. Sobald wir alles getestet haben, findet ihr den Build an dieser Stelle.

Ein großes Problem ist, dass Druiden ihre Klassen-Mechanik in der Beta nicht haben und generell als schwach gelten:

Die besten Builds für die Jägerin

Nahkampf-Jäger als Meuchler

Die Jägerin ist eigentlich als Fernkämpferin beliebt, allerdings hatte ich im Test als Nahkampf-Schurke deutlich mehr Spaß gehabt. Der Build kämpft mit wirbelnden Klingen und viel Beweglichkeit.

Ihr tanzt um Gruppen von Gegnern herum, entgeht damit allen Angriffen und vernichtet die Gegner mit fliegenden Messern und Schattenmagie. Eure größte Stärke ist dabei die Mobilität, mit der ihr übers Schlachtfeld fliegt.

Der Build hat zwar etwas Probleme mit Bossen, aber den Weltboss Ashava konnte ich damit töten, ohne zu sterben:

Die besten Builds für den Totenbeschwörer

1-Tasten-Totenbeschwörer mit Blutnebel

Totenbeschwörer spielen häufig mit Skeletten als Diener. Der Blutnebel-Build nutzt aber lediglich eine Fähigkeit, um ganze Horden von Gegnern auszulöschen und hat Begleiter eher als netten Zusatz dabei.

Ihr müsst zwar nicht viel tun, um mit dem Build erfolgreich zu tun, braucht aber ein bestimmtes Legendary, ohne das der Build überhaupt nicht funktioniert. Dafür haltet ihr euch gegen jeden Feind damit selbst am Leben.

Eigenes Gameplay zum Build haben wir leider noch nicht, aber hier findet ihr den Build vom YouTuber Mattjestic MultiGaming in Aktion:

Die besten Builds für die Zauberin

Frost-Zauberin, die alles in Sekunden tötet

Die Frost-Zauberin nutzt Eisklingen, um Gegner aufzuschlitzen. Dabei nutzt ihr die Fähigkeit nicht nur selbst, sondern vor allem ihren passiven Effekt durch die besondere Klassen-Mechanik der Zauberin.

Wenn ihr andere Abklingzeiten nutzt, beschwört ihr weitere Eisklingen auf Gegnern in der Nähe. So tötet ihr so ziemlich alles in Sekunden.

Eigenes Gameplay zum Build haben wir leider noch nicht, aber hier findet ihr den Build vom YouTuber positron1223 in Aktion:

Blitz-Zauberin für Bosse und zum Leveln

Die Blitz-Zauberin ist zwar schwächer gegen große Gegner-Massen, kann dafür kleinere Gruppen und einzelne Ziele äußerst effektiv bekämpfen. Außerdem kann euch durch die Knisternden Funken kaum ein Gegner je zu nahe kommen.

Der große Vorteil ist, dass ihr so gut wie nie stillstehen müsst. Ihr seid ständig in Bewegung und sammelt Funken ein, während eure Blitz-Zauber durch die Gegner jagen und sie töten. Außerdem braucht ihr kaum Legendarys, damit der Build funktioniert.

MeinMMO-Video-Producerin Anna Alberg hat mit dem Build eine Festung solo eingenommen:

Habt ihr einen Lieblings-Build? Schreibt uns gerne einen Kommentar, wie ihr eure Klasse am liebsten spielt.

Viele der Builds benötigen bestimmte Legendarys, um zu funktionieren oder um die Spielweise zu stützen. Wenn ihr noch farmen wollt und Ashava nicht erwischt habt, findet ihr hier besonders leicht und schnell neue Items:

