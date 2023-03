Diablo 4: Frost-Build für Zauberin spielt sich fast von allein, tötet alles in Sekunden

In der geschlossenen Beta konnten Spieler von Diablo 4 schon ausgiebig drei der fünf vorhandenen Klassen testen. Der Magier stellte sich als sehr mächtig raus und mit einem Build werdet ihr sogar unbesiegbar. Wir zeigen euch den unfairen Build.

Was ist das für ein Build? Es handelt sich hierbei um ein Frost-Build für die Zauberer-Klasse. Das frostige Element hat in Diablo 4 eine überaus mächtige Kraft und kann nicht nur Gegner verlangsamen oder euch schützen, sondern auch an Gegnern massiv Schaden austeilen.

Generell hat sich die Zauberer-Klasse in der Beta als sehr mächtig erwiesen und mit diesem Build werdet ihr herausfinden, warum das so ist.

Frost-Build für Zauberin: Fähigkeiten und Funktion

Alle Talente und Fähigkeiten für das Build

So funktioniert das Build: Das Build setzt auf die passive Fähigkeit der “Ice Blades”. Diese Fähigkeit wird aktiviert, wenn sich einer eurer aktiven Fähigkeiten im Cooldown befinden. Es gilt also stets jede eurer Fähigkeiten im Cooldown zu haben. Um euch zu schützen, nehmt ihr “Ice Armor” mit, da ihr dadurch einen robusten Eispanzer um euch generiert. Ihr verwandelt euch sozusagen in einen mit Klingen bespickten Panzer.

Forst-Build für Zauberin: Fazit – Stärken und Schwächen

Pro Schützt euch vor Schaden

Einfach zu bedienen

Erzeugt starken Schaden gegen jegliche Gefahr

Stark gegen Gegnerhorden Contra Schwach gegen kleinere Gruppen oder in Dungeons

Kann schnell eintönig werden

Der Build ist definitiv sehr mächtig und kann auch den lästigsten Boss oder Passage in einen entspannten Spaziergang verwandeln. Solltet ihr also Schwierigkeiten haben und oft sterben, dann versucht euch an diesem Build und schickt die Dämonen in ihr frostiges Ende.

Was haltet ihr von diesem Build? Habt ihr euer eigenes auf die Beine gestellt oder sucht ihr im Internet nach Alternativen?