Diablo 4: Totenbeschwörer Build braucht nur eine Taste für massiven Schaden und ständige Heilung

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Durch den Legendären „Blutnebel“-Effekt explodieren alle Leichen, über die ihr euch in der „Blutnebel“-Form bewegt und zünden den Effekt von „Leichenexplosion“, obwohl ihr die Fertigkeit gar nicht in eurer Skill-Leiste habt.

Nachdem Kollege Benedict Grothaus und ich in der letzten Woche gemeinsam alle Klassen ausgelevelt haben, stehen am zweiten Beta-Wochenende Druide und Totenbeschwörer an. Mit unseren gesammelten Erfahrungen finden oder erstellen wir euch starke Builds für die Beta:

Am zweiten Beta-Wochenende von Diablo 4 ist der Totenbeschwörer im Spiel. Hier findet ihr einen heftigen Build, der im Grunde nur eine Taste braucht, um alles um euch herum in blutige Überreste zu verwandeln.

