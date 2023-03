Diablo 4: Die 3 besten Farm-Spots in der Open Beta – Hier gibt’s jetzt den meisten Loot

Kurz vor dem Start der Open Beta von Diablo 4 tauschen sich Spieler aus, wo sie am besten legendäre Items und mehr farmen können. MeinMMO fasst die 3 besten Farm-Spots für euch zusammen.

Was sind das für Farm-Spots? Während der ersten Beta haben sich einige Spieler auf die Suche nach den optimalen Farm-Routen gemacht. Dabei kamen einige Spots heraus, an denen sich besonders viel oder leicht Beute sammeln lässt.

Zum größten Teil handelt es sich dabei um die Dungeons aus Diablo 4, von denen über 20 Stück allein in der Beta zu betreten sind. Einige der Dungeons eignen sich jedoch besser als andere.

Die Spots, die Spieler gefunden haben, sind besonders dicht mit Gegnern besiedelt. Teilweise befinden sich hier sogar über 10 Elite-Gegner nah beieinander, die eine erhöhte Chance auf starken Loot haben.

Neben Legendarys lassen sich hier auch seltene Items und Materialien farmen, mit denen ihr Gegenstände aufwerten könnt. Außerdem gibt es massenhaft Gold, das ihr etwa zur Neuverteilung eurer Talente braucht.

Übrigens: Ihr habt in jedem Dungeon die Chance, auf den tödlichsten Boss im Spiel zu treffen. Der ist eine enorme Herausforderung, kann euch aber mit einem einzigartigen Legendary belohnen.

Wir begleiten den Start der Open Beta im Liveticker. Unser Fazit zum ersten Test findet ihr hier:

1. Dungeon: Mercy’s Reach

Wo ist der Dungeon? Der Eingang zum Dungeon befindet sich fast außerhalb der begehbaren Karte und ist nur zu finden, wenn ihr ihn direkt sucht. Mercy’s Reach ist im Nordwesten der Map an einem abgelegenen Weg.

Was finde ich dort? Der Nutzer Toomanyquestionszs erklärt auf Reddit, dass ihr hier am besten nur bis zur Boss-Tür alle Gegner tötet. Bis dort sollen zwischen 9 und 11 Elite-Gegner zu finden sein und das soll nur 5 Minuten dauern.

Das Tor zu öffnen, lohnt sich im Anschluss nicht mehr, außer ihr wollt die legendäre Kraft haben, die es dort gibt. In Mercy’s Reach erhaltet ihr einen Aspekt für den Totenbeschwörer.

Die beste Route ist, alle Gegner bis zur Tür zu beseitigen und dann den Dungeon neu zu starten. Ihr könnt die Instanz über das Emote-Rad oder über einen Klick auf den Ausgang auf der Map verlassen. Setzt den Dungeon dann zurück und betretet ihn erneut.

2. Dungeon: Forsaken Quarry

Wo ist der Dungeon? Der Eingang zum Dungeon befindet sich direkt nördlich von Kyovashad. Verlasst die Stadt in Richtung Osten und folgt dann dem Weg direkt nach Norden, um den Dungeon zu erreichen. Nehmt auf dem Weg den Altar von Lilith mit, wenn ihr ihn noch nicht habt.

Was finde ich dort? Um die Tür zum Boss zu öffnen, müsst ihr 100 % der Gegner im Dungeon töten. Die Dichte in diesem Dungeon soll aber so hoch sein, dass ihr vor allem mit starken AoE-Builds leicht aufräumen könnt.

Unser Jäger-Build für die Beta eignet sich etwa hervorragend. Von den Gegnern erhaltet ihr vor allem Upgrade-Materialien. Ein Reddit-Nutzer berichtet, dass er in weniger als einer Stunde seine Waffe voll upgraden konnte.

3. Dungeon: Anica’s Claim

Wo ist der Dungeon? Ein Stück südlich des Lagers des Bärenclans und östlich von Kyovashad findet ihr den Eingang zu mehreren Dungeons, darunter den von Anica’s Claim.

Um den Dungeon besuchen zu können, müsst ihr allerdings erst eine Festung säubern: Malnok. Dazu solltet ihr mindestens Stufe 18 erreicht haben, da hier besonders starke Gegner lauern. Tipps zum leveln findet ihr in unserem Guide:

Mehr zum Thema Diablo 4: Schnell leveln in der Beta – So sichert ihr euch die Belohnungen von Maik Schneider

Was finde ich dort? Ähnlich wie in Mercy’s Reach ist die Gegnerdichte in Anica’s Claim hoch und bietet laut Spielern bis zu 5-6 Elite-Gegner pro Durchgang. Der Dungeon ist in einem Ring aufgebaut, der sich leicht ablaufen lässt.

Innerhalb von 2 bis 3 Minuten sollt ihr hier durch sein. Öffnet erneut nicht die Tür zum Bossraum, sondern verlasst den Dungeon und setzt ihn zurück. So habt ihr die höchste Chance auf starken Loot.

Bonus: Weltboss Ashava

Die beste Möglichkeit, um garantiert an guten Loot zu kommen, ist der Weltboss Ashava. Dort erhaltet ihr rund 5 bis 6 Legendarys pro Kill und einmalig etwa 4 bis 5 weitere aus einer wöchentlichen Truhe. Hier gibt es allerdings mehrere Haken:

Ashava erscheint nur zu bestimmten Zeiten

ihr werdet mit bis zu 11 zufälligen Spielern zusammengeworfen

jeder muss seinen Teil beitragen, sonst scheitert der Versuch

Ashava hat mehrere Angriffe, die euch sofort töten können, selbst auf Stufe 25

habt ihr den Boss nicht innerhalb von 10 Minuten besiegt, verschwindet er

In unserem Guide findet ihr alle Infos zum Fundort, den Spawn-Zeiten und Tipps für den Kampf gegen Ashava. Wie der Kampf aussieht, haben wir im Video für euch festgehalten:

Während der Beta ist übrigens die Drop-Rate von Legendarys deutlich erhöht, wie der Diablo-Chef mitteilte. Geht also nicht davon aus, dass ihr die gleiche Menge an Legendarys auch im fertigen Spiel bekommen werdet.

Weitere Infos zur Open Beta und den Inhalten findet ihr in unserer Übersicht:

Diablo 4 Open Beta: Start, Uhrzeit und Preload