Diablo 4: Obolusse und flüsternde Schlüssel – So öffnet ihr stille Truhen

Diablo 4 bietet neben seinen unzähligen Loot-Möglichkeiten auch stille Truhen, die ihr mit flüsternden Schlüsseln öffnen könnt. Wie ihr an diese Schlüssel rankommt, wo ihr stille Truhen findet und was es mit den raunenden Obolussen auf sich hat, erfahrt ihr hier in unserem Guide.

Was sind stille Truhen? In Sanktuario werdet ihr auf euren Reisen auf kurz oder lang an mysteriöse Kisten geraten. Diese heißen stille Truhen und sind fest verschlossen. Um an den kostbaren Loot in der Truhe zu gelangen, benötigt ihr flüsternde Schlüssel.

Wo finde ich stille Truhen? Stille Truhen findet ihr wild verteilt auf Sanktuario. Unser Map-Guide zeigt mögliche Spawnpunkte dieser Truhen an.

Wir haben die Map getestet und haben festgestellt, dass nicht jede Location eine Truhe enthält. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass diese zufällig spawnen können.

Damit ihr leichter durch die Welt von Sanktuario reist, solltet ihr lieber die Weltstufe auf 1 setzen. Wir erklären euch, warum:

Wo finde ich flüsternde Schlüssel? Die flüsternden Schlüssel könnt ihr bislang nur beim Händler für Kuriositäten kaufen und das nur mit der Währung “Obolusse”. Einer dieser Händler befindet sich in Kyovashad.

Beim Händler der Kuriositäten in Kyovashad

Für einen Schlüssel müsst ihr 20 Obolusse hinlegen. Ihr könnt dann einen Schlüssel erwerben oder wenn ihr genügend Kleingeld habt, sogar in 5er-Packs einkaufen.

Wie bekomme ich Obolusse? Um an Obolusse heranzukommen, müsst ihr öffentliche Events in Sanktuario abschließen.

Hier findet ihr eure gesammelten Obolusse Diablo 4 erklärt euch, wo ihr sie findet Die roten Kreise auf eurer Map markieren Events, in denen ihr Obolusse verdienen könnt

Diese erscheinen zufällig und werden mit einem orangefarbigen Kreis auf eurer Map markiert. Wir haben an einem solchen Event teilgenommen und neben Loot insgesamt 35 Obolusse erhalten.

Lohnen sich die stillen Truhen? Diese besonderen Truhen lassen neben Items auch Gold fallen. Vom guten Loot ist aber hiervon nicht die Rede.

Das einzig Gute ist das Gold, das die Truhen fallen lassen. Es ist eine gute Quelle um nebenbei an Gold zu kommen, aber nicht, um diese Truhen fokussiert zu jagen, das lohnt sich eher nicht. Sollte sich daran mit einem Update etwas ändern, erfahrt ihr davon auf MeinMMO.

