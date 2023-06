Diablo 4: Ein Item braucht jeder von euch für seinen Build – Der erste Spieler hat es nun gefunden

Die Harlekinskrone (engl. „Harlequin Crest“) ist ein berühmtes Item aus Diablo 2, das es nun auch in Diablo 4 gibt. Der Helm ist so stark, dass so gut wie jeder Build darauf aufbaut. Der erste Spieler hat es nun gefunden – nur wo, ist noch nicht ganz klar.

Was ist das für ein Item?

Die Harlekinskrone, unter Veteranen auch „Shako“ genannt, ist der ehemals stärkste Helm aus Diablo 2 und nun auch in Diablo 4.

Bei dem Helm handelt es sich um ein einzigartiges Item, oder ein „Unique“ – Das heißt, ihr könnt seine Kräfte nicht auf andere Items übertragen.

Bisher konnte noch niemand bestätigen, wo und wie man Shako bekommen kann. Jetzt hat der erste Spieler das Item gefunden – oder zumindest der erste, von dem man weiß.

Was macht das Item so besonders? Die Werte der Harlekinskrone sind stärker als die von so gut wie jedem anderen Helm. Ihr erhaltet massig Leben und mehr Werte. Das Begehrte an dem Helm ist jedoch sein legendärer Effekt.

Die Harlekinskrone gewährt euch +4 auf alle Fähigkeiten eurer Klasse. Das heißt: ihr habt alle Skills freigeschaltet und fast auf dem Maximum, das ihr ohne Items erreichen könntet. Und auch auf die Skills, die ihr braucht, gilt der Bonus. Die meisten Builds in der Tier List von Diablo 4 bauen deswegen auf das Item.

Auch der sekundäre Bonus des Effekts ist ein nettes Beiwerk. Ihr erhaltet prozentuale Schadensreduktion, einer von 2 wichtigen defensiven Werten in Diablo 4.

Nicht bei jedem Item lohnt es sich übrigens, es zu behalten:

Shako gefunden – Wo farmt man das Item?

Wie wowhead berichtet, hat der erste Spieler nun Shako gefunden. Es handelt sich dabei um einen koreanischen Streamer, dessen Zuschauer den Drop öffentlich gezeigt haben. Der Community Manager von Diablo 4, Adam Fletcher, bestätigt die Echtheit auf Twitter.

Das Problem ist, dass sich die Aussagen über die Fundorte widersprechen:

einige behaupten, das Teil sei in hohen Alptraum-Dungeons gefunden worden, einem der Endame-Inhalten von Diablo 4

andere sagen, der Streamer habe es einfach beim Farmen im Untergang des Champions auf Weltstufe 4 gefunden – einem beliebten Farm-Dungeon

ursprünglich wurde sogar angenommen, dass Shako beim „Pinnacle Boss“ droppt, dem härtesten Gegner im Spiel. Wenn das stimmt, dann ist der Loot aber zumindest nicht garantiert:

Mehr zum Thema Diablo 4: Spieler besiegt Boss in 3 Minuten, bei dem Experten nach 24 Minuten fliehen – Blizzard deaktiviert seinen Build von Benedict Grothaus

Wahrscheinlich ist also, dass ihr Shako wie jedes andere Item auch überall zufällig finden könnt. Dort, wo generell wahrscheinlicher Legendarys fallen, bekommt ihr auch den einzigartigen Gegenstand eher. Sobald wir mehr zu den Fundorten wissen, teilen wir die Info mit euch.

In jedem Fall ist die Harlekinskrone enorm selten und das soll sie auch sein, wie es heißt. Sogar Fans wünschen sich, dass es solche Items gibt, die nicht jeder schon nach ein paar Tagen hat:

Diablo 4: 2 der seltensten Items hat bisher kaum wer gefunden – Fans hoffen, dass das so bleibt