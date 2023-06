Diablo 4: 2 der seltensten Items hat bisher kaum wer gefunden – Fans hoffen, dass das so bleibt

In Diablo 4 gibt es bestimmte Gegenstände, die nur selten gefunden werden können. Zwei dieser Items wurden bisher von nur wenigen Spielern entdeckt, was in der Community zu Diskussionen führt.

Während wir in den ersten Betas von Diablo 4 mit Loot zugeschüttet wurden, wurde die Drop-Rate im Server-Slam verringert. Das wurde zum Release des Spiels so beibehalten, Legendarys bekommt man zwar regelmäßig – Unique Items sind hingegen seltener zu finden.

Und zwei davon hat bisher kaum ein Spieler ergattern können. Unter einem Tweet des Community-Leads Adam Fletcher wird sogar die Existenz der Gegenstände angezweifelt (via Twitter).

Der Grind um spezielles Loot gehört zum Endgame von Diablo 4. Hier bekommt ihr einen Einblick:

„Harlequin Crest“ und „Grandfather“

Was hat es mit den „Uniques“ auf sich? Diese einzigartigen Items („Uniques“) ähneln den legendären Gegenständen („Legendarys“). Sie besitzen wie Legendarys besondere Eigenschaften, die aber nicht auf andere Items übertragen werden können.

Eines der Uniques ist der Helm „Harlequin Crest“, der bereits in Diablo 2 sehr stark war und von der Community „Shako“ genannt wird. Der heißbegehrte Helm gibt euch 4 Ränge für jede Fähigkeit. Zudem erhöht er euer Leben um 1.000 Punkte, gewährt euch eine Schadensreduktion und eine Verringerung der Abklingzeiten.

Das zweite seltene Item, das bisher kaum ein Spieler gefunden hat, ist der „Grandfather“. Dabei handelt es sich um ein zweihändiges Schwert, das euch einen Boost auf eure Lebenspunkte, euren Schaden und eure Fähigkeiten gibt (via Ginx).

Wie bekommt man die Items? Ihr bekommt sie, wenn ihr bestimmte Bosse in Diablo 4 auf Weltstufe 3 besiegt. Das ist jedoch erst ab Level 50 möglich, zusätzlich müsst ihr einen bestimmten Dungeon durchlaufen, um die Weltstufe erhöhen zu können.

Zu Beginn von Diablo ergibt es übrigens Sinn, die Weltstufe auf 1 zu stellen.

Dass die beiden speziellen Items bisher von kaum jemandem gefunden wurden, sorgt auf Social Media für Diskussionen.

„Die Geduld mancher Menschen ist erschöpft“

Auf dem Subreddit von Diablo 4 merkt u/Then-Lock-5964 an: „Leute, die über niedrige Dropraten für seltene Uniques jammern, werden das Spiel töten“ und ergänzt einen Vergleich mit dem Farmen von Items in Diablo 2:

Wenn die Entwickler auf sie hören und die Dropraten für Items wie Grandfather und Shako (Harlequin Crest) erhöhen, wird der D2-Aspekt des Farmens nach coolen Gegenständen zerstört, und Leute, die mehr Stunden im Spiel verbringen wollen, haben keine Anreize mehr, weiterzuspielen. Es gibt einen Grund, warum D2 so lange Bestand hatte; ein großer Teil davon waren die extrem seltenen Gegenstände. Bitte versteht, es ist in Ordnung, wenn du als Spieler NICHT JEDEN EINZELNEN GEGENSTAND im Spiel auf dem Silbertablett bekommst. Verdammt nochmal! u/Then-Lock-5964 via Reddit

Der Post ist vom 9. Juni und verzeichnet bereits 4.700 Upvotes und 1.700 Kommentare.

Der Nutzer Dreadsock reagiert mit: „LMAO (Laughing My Ass Off/ Lache mich kaputt) über das Weinen über erhöhte Dropraten weniger als eine Woche nach dem offiziellen Start.“, und erhält über 2000 Upvotes dafür. Viele scheinen seine Meinung zu teilen.

pp21 hat „das Gefühl, dass die Geduld und Aufmerksamkeitsspannen vieler Menschen einfach völlig erschöpft sind. Manche Leute wollen sofortige Befriedigung, ohne sich durch das Diablo-Grinding zu kämpfen.“ – 754 Leute stimmen ihm durch Upvotes zu.

Andere merken an, dass der Vergleich mit dem Looten in Diablo 2 hinkt. Dort mussten sie hunderte Stunden aufbringen, um überhaupt an wertvolle Items zu gelangen, während sie hier laut Gravijah „irgendeine Version von jedem Item, das für den Charakter benötigt wird, inklusive Uniques“ bekommen haben.

„Der Hauptunterschied besteht darin, dass ich in D2 ein tolles Unique gegen das eintauschen konnte, was ich tatsächlich haben wollte. Hier ist ein Unique, das du nicht möchtest, so gut wie wertlos. Aber ja, ich stimme zu, sich so kurz nach dem Start zu beschweren, ist irgendwie albern.“ ergänzt Commercial_Juice_201 im Subreddit.

Die meisten scheinen sich also einig darüber zu sein, dass das Looten in Diablo 4 gut so ist, wie es ist und nicht geändert werden sollte.

MeinMMO-Redakteur Maik Schneider konnte insbesondere ein besonderes Loot-Feature überzeugen.