Fans von Diablo 4 streiten über Loot, ätzen: „Die Zahl der Casuals ist zu hoch“ – Kriegen heftig aufs Dach

In den ersten beiden Betas von Diablo 4 wurden wir großzügig mit Loot belohnt. Das hat sich in der dritten Beta jedoch ziemlich geändert und darüber wird in der Community heiß diskutiert.

Woher kommt der Streit? Spieler der ersten und zweiten Beta freuten sich über zahlreiche legendäre Items, die ihnen regelrecht alle paar Minuten zugeflogen kamen. Der Weltboss Ashava ließ sogar gleich bis zu sechs Legendarys fallen, wenn man sie besiegt. Aber das hat sich nun geändert.

Die Drop-Chance der beliebten orangefarbigen Ausrüstungsgegenstände wurde verringert. Selbst bei vielen Stunden im Spiel begegneten sie uns plötzlich nur noch selten. Zum Leidwesen einiger Spieler.

Zum Server Slam, dem letzten Test vor Release von Diablo 4, wurden die Drop-Raten deutlich verringert. Sie entsprechen jetzt dem, was ihr zum Start des Spiels im Juni sehen werdet.

Loot ist ein wichtiger Stützpfeiler von Diablo und soll vor allem im Endgame zum Spielen anreizen. Was euch im Endgame erwartet, seht ihr im Video:

„Du bist einfach zu ungeduldig“

Worüber streitet die Community jetzt? Während die einen zufrieden damit sind, dass man nicht mit legendären Items zugeschmissen wird, sind die anderen enttäuscht. Der Vorwurf einzelner Spieler an die Entwickler ist: „Blizzard findet nie einen guten Mittelweg.“ (via Blizzard Forum)

Ein Teil der Community sagt, dass man weniger Spaß habe, wenn es weniger Legendarys gibt. Andere finden aber genau das so gut an den Spielen. Im mit Abstand größten Thread auf Reddit mit über 5.000 Upvotes und 2.700 Kommentaren diskutieren die Spieler gerade über den Loot.

Viele Nutzer erinnern sich an Spiele zurück, in denen sie stundenlang für bestimmte Items farmten und sich enorm über einen Erfolg freuten.

IAnswerQuestionsHigh schreibt: „Die Zufriedenheit, wenn ein legendärer Gegenstand fällt, überwiegt bei Weitem das abgestumpfte Gefühl, das man durch endlose legendäre Drops (wie in Diablo 3) bekommt.“

Ein Nutzer merkt in seinem Thread an, dass einige Spieler wohl vergessen haben, wie lange es in Diablo 2 gedauert habe, einen bestimmten Item zu bekommen. Er fragt, wieso die Spieler „ein Diablo 3 im neuen Gewand“ haben wollen und stellt fest: „Die Anzahl der Gelegenheitsspieler ist verdammt hoch.“

Darauf reagiert ein Spieler, der sich als Gelegenheitsspieler angesprochen fühle:

Menschen, die nicht ihr gesamtes Leben dem Spielen eines Videospiels widmen, die arbeiten müssen, eine Familie haben, Freunde haben? Wenn ja, dann bin ich einer von ihnen und ich beklage mich nicht. […] Das Spiel scheint großartig zu sein, aber gleichzeitig möchte ich auch nicht, dass es sich ausschließlich an Leute richtet, die das Spiel nonstop spielen, da ich einfach kein Interesse an Spielen habe, die den Schwierigkeitsgrad von Dark Souls haben. Ich bin nicht bereit, mein Leben in sinnlose Nichtigkeiten zu investieren. Spiele dienen dazu, Stress abzubauen und Spaß mit Freunden zu haben, nicht als Ersatz für meinen Job. Die Lösung liegt für mich in einem anpassbaren Schwierigkeitsgrad, der Spielern mit unendlich viel Zeit ein schwierigeres Spiel und geringeren Drop-Chancen bieten würde. Mit der befriedigenden Belohnung, zu wissen, dass man diese Herausforderung gemeistert hat. bigbramble via Reddit

Die Diskussion zieht sich über tausende Kommentare weiter, in denen sich die Fronten teilweise stark verhärten und sogar Beleidigungen fliegen. Beide Seiten bekommen Kontra geboten und haben ihre Befürworter. Das Thema ist extrem kontrovers.

Warum ist das ein aufgeladenes Thema? Loot ist die Kern-Mechanik von Diablo. Eine gute Ausrüstung ist hilfreich, wenn es um das Zusammenstellen von guten Builds geht. Auch lösen einzelne Gegenstände beim Anlegen bestimmte Effekte aus, die euch wiederum in Kämpfen unterstützen.

In früheren Teilen war Grinden ein deutlich größerer Teil der Spielerfahrung. Die berühmten Baal-Runs in Diablo 2 und der fehlende Personal Loot etwa sorgten dafür, dass Spieler sich viel länger mit dem Spiel befassen mussten, um ihre Charaktere gut auszustatten.

Heute ist Diablo ein an Casuals gerichtetes Spiel, spätestens seit Diablo 3. Das Hack’n’Slay ist zugänglicher als etwa Path of Exile und genau deswegen so beliebt beim Gros der Spieler. Dass die alteingesessenen Fans und diejenigen, die erst später zur Reihe kamen oder heute weniger Zeit haben, aneinander geraten, passiert deswegen häufiger.

Im gesamten Genre ist Loot ein wichtiges Thema, selbst wenn sich andere Mechaniken grundlegend unterscheiden. Wenn ihr euch weiter umsehen wollt, findet ihr auf MeinMMO die 10 besten Alternativen zu Diablo.