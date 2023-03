Wenn ihr gerade tollen Loot in Diablo 4 findet, haben wir ganz schlechte Nachrichten für euch

Die Open Beta von Diablo 4 belohnt euch mit haufenweise starken Items. Das ist gewollt, wird aber nicht so bleiben.

Das ist los in der Beta:

Vom 24.-27. März läuft die Open Beta von Diablo 4, kostenlos für alle.

In der Zeit könnt ihr alle Klassen des Spiels bis Stufe 25 zocken und den gesamten ersten Akt erkunden.

Wer mehr Zeit investieren will, kann Legendarys für seinen eigenen Build farmen. Das geht während der Beta sogar deutlich leichter.

Warum gibt es gerade so viel Loot? Der Diablo-Chef Rod Ferguson hat auf Twitter auf eine Frage bestätigt, dass in der Beta die Drop-Raten für legendäre Items deutlich erhöht sind. Das ist auch uns beim Testen aufgefallen.

In den besten Farm-Spots in Diablo 4 gibt es etwa alle paar Minuten mindestens einen orangen Drop. Der Weltboss Ashava lässt sogar gleich bis zu 6 Legendarys fallen, wenn man sie besiegt.

Dadurch könnt ihr leichter bestimmte Effekte farmen und euch eigene Builds zusammenstellen. Das freut einerseits die Tester, andererseits gab es Kritik: wenn Diablo 4 so mit Loot um sich schmeißt, wird das inflationär. Ausrüstung verliert an Wert. Aber das wird nicht so bleiben.

Ihr findet hier die besten Builds in Diablo 4 mit Gameplay. Zuletzt haben wir den neuen Druiden gespielt als mächtigen Werwolf-Alpha:

„Eine vollere Erfahrung während der Beta“

Ferguson betonte im Tweet, dass die Drop-Raten für die Beta erhöht seien. Das bedeutet, dass im fertigen Spiel ab Juni vermutlich deutlich weniger zu finden ist, Legendarys wieder seltener werden.

Wenn ihr euch daran gewöhnt habt, ständig etwas orange leuchten zu sehen, werdet ihr euch schon einmal an deutlich weniger Loot-Explosionen zum Start einstellen müssen. Set-Items gibt es übrigens gar nicht, zumindest nicht zu Release.

Wie sehr die Drop-Raten nach unten angepasst werden, können wir noch nicht sagen. Ein Problem ist im Moment, dass einige Builds nur mit bestimmten Legendarys funktionieren. Der Druide ist ohne die richtige Ausrüstung sogar nahezu nutzlos.

Blizzard arbeitet mit den Daten der Beta an technischen Verbesserungen, aber auch am Balancing. Was genau sich tut, wissen wir aber wohl erst kurz vor Release.

6 Dinge von Diablo 4, die erst zum Release ins Spiel kommen